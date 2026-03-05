Violenza di genere, metodi e strumenti per un intervento tempestivo: scambio di best practices tra polizia e carabinieri

Nella mattinata odierna, presso la Sala Palatucci della Questura di Piacenza, si è tenuto un incontro del Dirigente della Divisione Anticrimine dott.ssa Buonomo Tiziana e del personale della sezione misure di prevenzione, con il Tenente Colonnello Michele Laghi Comandante del Reparto Operativo ed un gruppo di Ufficiali dell’Arma, Comandanti di Reparti e Compagnie, e Comandanti di stazione di tutto il territorio della Provincia, per rafforzare la collaborazione e la circolarità informativa tra la Questura e l’Arma e condividere le modalità di segnalazione più efficace per l’adozione, nei tempi adeguati, delle misure di prevenzione personali.

In particolare, è stato affrontato il tema della violenza di genere e lo strumento dell’ammonimento del Questore, attraverso la condivisione dei modelli di intervento sul territorio per cogliere, con la dovuta attenzione e la tempestività, necessaria in alcuni casi, istanze che vengono presentate per atti persecutori o violenza domestica, valutandole in maniera ponderata, per consentire di trattare in maniera efficace i casi più delicati.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati casi in trattazione e posta attenzione alla corretta gestione delle diverse fasi del procedimento amministrativo quali: acquisizione del dato informativo, valutazione in vista dell’eventuale avvio, fino all’importanza della notifica del provvedimento e della modalità ad esse connesse, tese ad evidenziare il valore monitorio del provvedimento del Questore.

E’stata sottolineata l’ importanza dello strumento dell’ammonimento come efficace prevenzione da utilizzare per arginare i casi di prevaricazione e violenza fisica e/o psicologica esercitata spesso nei confronti delle donne.

