Fiorenzuola-Nibbiano: rossoneri obbligati a vincere per tenere vive le speranze di titolo

Segui Fiorenzuola-Nibbiano LIVE, domenica dalle 14:30, solo su RADIOSOUND!
Il Fiorenzuola di mister Araldi ospita la capolista Nibbiano nel big match e scontro diretto valevole per la 27esima giornata in Eccellenza, girone A.
Ultima occasione per tenere vivo il campionato per il Fiorenzuola
I rossoneri di mister Araldi arrivano alla gara più importante della stagione con l’obbligo di vittoria: la sconfitta contro il Fabbrico nel turno scorso ha riportato a 7 i punti di distacco dal Nibbiano che, invece, ha vinto la sua gara casalinga contro il Rolo.
Da uno scontro diretto utile per andare a -1 e riaprire definitivamente la lotta campionato, questo match si è ora trasformato nell’ultima chance per rimanere aggrappati alla testa.
Una vittoria riporterebbe il Fiorenzuona a -4 e manterrebbe ancora qualche speranza di recupero, un pari o una sconfitta, probabilmente, metterebbe la parola fine al sogno titolo e promozione.
Nibbiano con un match point da sfruttare
Gli ospiti di mister Rastelli hanno un vero e proprio colpo del ko: vincere lo scontro diretto contro la seconda e andare a +10 a 8 giornate dalla fine significherebbe avere il campionato in tasca.
Questa cosa potrebbe influire, forse un pò, sulla testa dei giocatori e potrebbe essere un vantaggio da sfruttare per il Fiorenzuola.
Domenica sapremo se il girone A di Eccellenza aspetterà solo la matematica o se si avrà un finale di stagione ancora tutto da scrivere.