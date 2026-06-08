Visita evento il 12 giugno a XNL per il ciclo di percorsi “Una mostra…. da ascoltare. Innesti drammaturgici tra le nuvole”

Prosegue con la visita guidata Una mostra…. da ascoltare. Innesti drammaturgici tra le nuvole, il ciclo di percorsi speciali pensati per accompagnare il pubblico nell’esplorazione del progetto espositivo Oltre le Nuvole /Beyond the Clouds, curato per XNL Piacenza da Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Gianmarco Romiti, con la partecipazione del collettivo Storyville.

Nel corso della visita-evento, in programma per venerdì 12 giugno con partenza alle ore 16 e alle ore 17.30, sarà presentato l’intero percorso espositivo, con alcuni approfondimenti dedicati agli affondi narrativi che scandiscono l’esposizione.

Insieme alla curatrice Paola Pedrazzini, direttrice artistica di XNL Teatro, i visitatori potranno scoprire come abbiano preso forma le parole del teatro che, da Aristofane a Shakespeare, incontrano le nuvole in mostra, intessendo con esse dialoghi suggestivi, fatti di rimandi, immagini, metafore e nuovi significati.

Gli affondi teatrali, piccole incursioni in territori drammaturgici diversi, hanno le voci di Giuseppe Benvegna, Federica Carra, Fabrizio Costella, Anna Manella, giovani attori e attrici che negli anni precedenti hanno frequentato i percorsi di alta formazione di Bottega XNL-Fare Teatro.

La partecipazione alla visita guidata è gratuita (è richiesto il biglietto d’ingresso alla mostra) e la prenotazione obbligatoria scrivendo a info@xnlpiacenza.it.

La mostra Oltre le nuvole / Beyond the Clouds, dedicata al tema delle nuvole e delle loro trasformazioni viste attraverso lo sguardo di venti artisti contemporanei – tra cui Piero Manzoni, Mario Schifano e Laura Grisi – sarà visitabile a XNL Piacenza fino al 5 luglio.

I percorsi guidati con i curatori, concepiti per approfondire i temi e i linguaggi della mostra accompagnati da chi ha ideato e realizzato l’esposizione, propongono ciascuno un diverso punto di vista: dai “paesaggi perturbati” nella storia dell’arte al rapporto tra immagine e ambiente, fino all’esplorazione della dimensione sonora delle nuvole e alle riflessioni su materia, cielo e meteorologia nella pratica artistica contemporanea.

venerdì 12 giugno, alle ore 16 e alle ore 17.30 – Una mostra…. da ascoltare. Innesti drammaturgici tra le nuvole

sabato 20 giugno, alle ore 16 e alle ore 17.30 – Nuvole da viaggio. Metafore dei nostri umori quotidiani

La visita guidata è gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@xnlpiacenza.it.

È richiesto il biglietto di ingresso alla mostra.

Si raccomanda di presentarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio della visita.

GIORNI E ORARI APERTURA DELLA MOSTRA

La mostra Oltre le nuvole/Beyond the clouds sarà aperta al pubblico fino al 5 luglio 2026, da martedì a domenica con i seguenti orari: da martedì a giovedì, dalle ore 14 alle 19; venerdì, sabato, domenica e giorni festivi, orario continuato dalle ore 10 alle 20.

Il biglietto intero di accesso alla mostra è di 8 euro, ma speciali riduzioni sono previste per gli under 25 e gli over 70 (5 euro), per le scuole (2 euro) e per le famiglie (16 euro totali per due adulti e fino a tre minori under 14 anni). Accesso gratuito per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità. Tutti i dettagli sono sul sito www.xnlpiacenza.it.

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