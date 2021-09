VO2 Team Pink, Francesca Barale sfiora il podio agli Europei di Trento

Podio sfiorato, un ruolo da protagonista recitato e un preziosissimo compito svolto nell’economia di squadra italiana. E’ un Europeo da protagonista quello vissuto da Francesca Barale, atleta ossolana del sodalizio piacentino VO2 Team Pink in grande evidenza in maglia azzurra nella prova su strada di oggi (venerdì) nella rassegna continentale di Trento. Per la piemontese, un quarto posto finale che – per il team piacentino presieduto da Gian Luca Andrina – fa coppia con un altro bel piazzamento, quello della compagna di squadra e di nazionale Carlotta Cipressi (forlivese), ottava.

La medaglia d’oro è andata alla tedesca Lisa Riedmann, che in una volata ristretta ha preceduto la marchigiana Eleonora Ciabocco, brava a regalare un argento all’Italia, e la francese Eglantine Rayer. La Barale ha chiuso quarta, precedendo la neocampionessa a cronometro, la russa Alena Ivanchenko, centrando un bel piazzamento contando il fatto di essersi messa a disposizione della compagna di nazionale Ciabocco per lo sprint. Lo stesso vale per Carlotta Cipressi, capace di emergere nelle prime posizioni del gruppo, arrivato a 1 minuto e 10 secondi di ritardo dalla vincitrice.

Per le due “panterine”, si conclude l’avventura alla rassegna trentina che nel giorno d’apertura (mercoledì) aveva visto Carlotta Cipressi conquistare il nono posto nella prova a cronometro di categoria.

Europei Trento prova su strada Donne Juniores

1° Linda Riedmann (Germania) 67 chilometri 600 metri in 1 ora 53 minuti 9 secondi

2° Eleonora Ciabocco (Italia)

3° Eglantine Rayer (Germania) a 2 secondi

4° Francesca Barale (Italia)

5° Alena Ivanchenko (Russia)

6° Anniina Ahtosalo (Finlandia) a 1 minuto 10 secondi

7° Noelle Ruetschi (Svizzera)

8° Carlotta Cipressi (Italia)

9° Anna Van der Meiden (Olanda)

10° Fiona Zimmermann (Svizzera).