VO2 Team Pink, Silvia Bortolotti sfiora il podio tricolore

Ai campionati italiani Donne Juniores su pista a Forlì piazzamenti per la “panterina” bresciana del sodalizio piacentino

Podio tricolore sfiorato per Silvia Bortolotti, atleta bresciana del sodalizio piacentino VO2 Team Pink in luce ai campionati italiani Donne Juniores su pista andati in scena ieri (martedì) al velodromo “Servadei” di Forlì. La “panterina” lombarda ha accarezzato la zona- medaglie soprattutto nell’Inseguimento individuale, chiuso al quarto posto cedendo nel duello per il bronzo alla piemontese Beatrice Caudera (Cicli Fiorin), mentre l’oro è andato alla veneta Elena Contarin (Breganze Millenium) davanti a Sara Fiorin (Cicli Fiorin). La Bortolotti ci ha riprovato anche nella Corsa a punti, cogliendo la quinta posizione finale nella corsa vinta dall’emiliana Matilde Beltrami (Racconigi Cycling Team), mentre un coraggioso attacco nello Scratch non è bastato per andare a punti, chiudendo in settima posizione.

Da oggi a sabato nuovo appuntamento tricolore, questa volta per Donne Esordienti e Donne Allieve (e analoghe categorie maschili) al velodromo di San Giovanni al Natisone (Udine) dove sono impegnate diverse atlete del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink in rappresentanza di Emilia Romagna e Piemonte.

Inseguimento individuale Donne Juniores

1° Elena Contarin (Breganze Millenium) 2 minuti 37 secondi 922

2° Sara Fiorin (Cicli Fiorin) 2 minuti 47 secondi 900

3° Beatrice Caudera (Cicli Fiorin) 2 minuti 39 secondi 815

4° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) 2 minuti 41 secondi 034

5° Sara Pepoli (Team Di Federico) 2 minuti 44 secondi 651

6° Giulia Miotto (Breganze Millenium) 2 minuti 44 secondi 904

Corsa a punti Donne Juniores

1° Matilde Beltrami (Racconigi Cycling Team)

2° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team)

3° Sara Fiorin (Cicli Fiorin)

4° Sara Pepoli (Team Di Federico)

5° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink)

6° Gaia Bolognesi (Ciclismo Insieme)

Scratch Donne Juniores

1° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team)

2° Sara Fiorin (Cicli Fiorin)

3° Rebecca Bacchettini (Foligno)

4° Gaia Bolognesi (Ciclismo Insieme)

5° Matilde Beltrami (Racconigi Cycling Team)

6° Irene Oneda (Cicli Fiorin)

500 metri

1° Alessia Paccalini (Vallerbike)

2° Sara Fiorin (Cicli Fiorin)

3° Gaia Bolognesi (Ciclismo Insieme)

4° Rebecca Bacchettini (Foligno)

5° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team)

6° Matilde Beltrami (Racconigi Cycling Team).