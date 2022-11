Volley, Cev Cup – Debutto vincente per la Bluenergy Daiko, Bernardi: “Volevamo il 3-0 e ci siamo riusciti”

La Bluenergy Daiko Piacenza bagna con un successo il suo storico debutto in Europa. Nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Cev Volleyball Cup i biancorossi liquidano con un secco 3-0 il VK Lvi Praga al termine di una partita di fatto mai in discussione. I biancorossi ogni volta che hanno spinto sull’accelerato hanno segnato solchi importanti tra loro e gli avversari che da parte loro si sono messi in mostra soprattutto nel primo set con alcuni muri e difese importanti. La maggiore caratura tecnica di Bluenergy Daiko Volley Piacenza si è vista in campo e alla fine ha pesato sul risultato finale. Debutto in biancorosso per il centrale cubano Alonso, spazio ad un certo punto per Gironi al post di Romanò e Recine per Leal. Ora martedì prossimo 15 novembre a Praga a Bluenergy Daiko Volley Piacenza basterà vincere due set per essere promossa agi ottavi.

Coach Lorenzo Bernardi

“Ci eravamo detti di vincere 3-0 e ci siamo riusciti. È stata una gara solo apparentemente facile perché soprattutto in Europa non ci sono partite facili, al limite bisogna essere bravi a renderla un po’ meno complicata di quanto potesse essere. Non bisogna abbassare la guardia e certamente non lo faremo nella gara di ritorno. Alonso? Aveva bisogno di ritrovare il campo, lo ha fatto bene. Gironi? È un giocatore duttile, è uno schiacciatore che adesso ricopre il ruolo di secondo opposto, ci sarà molto utile in questa stagione”.

BLUENERGY DAIKO PIACENZA – VK LVI PRAGA 3-0

(25-21, 25-19, 25-20)

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 9, Simon 8, Romanò 8, Leal 13, Alonso 5, Brizard 6, Scanferla (L), de Wejer, Gironi 5, Basic, Recine 4, Cester. Ne: Hoffer (L), Caneschi. All. Bernardi.

VK LVI PRAGA: Javouch, Smith 6, Todua 1, Schouten 10, Krisko 10, Mc Carthy 8, Monik (L), Pliasetskyi, Vodicka 2, Tibitanzl 2, Kollator 1, Salek. Ne: Cech, Krca. All. Barrial.

Arbitri: Barrasa (Spagna), Kralovic (Slovacco)

Note: durata set 30’, 29’ e 30’ per un totale di 89’. Spettatori 750. MVP: Yoandy Hidalgo Leal. Bluenergy Daiko Volley Piacenza: battute sbagliate 15, ace 11, muri punto 10, errori in attacco 3, ricezione 37% (27% perfetta), attacco 51%. VK Lvi Praga: battute sbagliate 9, ace 4, muri punto 8, errori in attacco 8, ricezione 34% (14% perfetta), attacco 39%.