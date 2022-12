Volley, Coppa Italia – La Gas Sales Piacenza batte Verona 3-2 e vola alla Final Four di Roma

È Finale Fuor di Del Monte Coppa Italia SuperLega. Gas Sales Piacenza dopo oltre due ore di battaglia vince con Verona e vola in Final Four, il 25 e 26 febbraio a Roma la squadra biancorossa sarà una delle protagoniste per il secondo anno consecutivo. E come la scorsa stagione in semifinale affronterà Perugia.

Senza Lucarelli e con Leal solo in panchina la truppa biancorossa ha giocato una grande partita supportata dal primo all’ultimo scambio dai Lupi Biancorossi. Sempre in vantaggio in fatto di set, dopo aver perso ai vantaggi il secondo parziale la squadra biancorossa non si è disunita, ha rimontato un’inziale svantaggio nel terzo e al tie break ha fatto la voce grosse. Simon sopra le righe con un 69% finale in attacco condito da tre muri e tre ace, grande Brizard che si è fatto perdonare alla grande l’errore sul finale del secondo parziale.

Si emoziona Recine, qualche lacrima scende ed è il segnale di quanto tutti tenessero a questa vittoria. Festeggiano i biancorossi in campo, Lollo Bernardi lascia loro la scena.

Il capitano Antoine Brizard

“Sono particolarmente felice perché tutti noi volevamo questa vittoria e anche nei momenti più difficili abbiamo saputo reagire. È una vittoria di squadra, l’intesa con Simon è ottima ma se la gente non capisce che ci vuole tempo non è colpa nostra. Si, per la seconda volta siamo in Final Four, era l’obiettivo della società, l’abbiamo raggiunto e a Roma sarà battaglia”.

WITHU VERONA – GAS SALES PIACENZA 2-3

(19-25, 33-31, 22-25, 25-21, 8-15)

WITHU VERONA: Grozdanov 1, Sapozhkov 28, Mozic 21, Cortesia 4, Spirito, Keita 11, Gaggini (L), Perrin 1, Mosca 5, De Oliveira, Magalini. Ne: Bonisoli (L), Jensen, Zanotti. All. Stoytchev.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Recine 6, Simon 24, Romanò 23, Basic 12, Alonso 4, Brizard 9, Scanferla (L), Caneschi 4, de Weijer, Gironi 2. Ne: Hoffer (L), Leal, Cester. All. Bernardi.

Arbitri: Vagni di Perugia, Simbari di Milano.

Note: durata set 23’, 35’, 26’, 29’ e 16’ per un totale di 129’. Spettatori: 2573. MVP: Robertlandy Simon. WithU Verona: battute sbagliate 19, ace 3, muri punto 11, errori in attacco 13, ricezione 52% (23% perfetta), attacco 46%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 24, ace 6, muri punto 12, errori in attacco 10, ricezione 46% (22% perfetta), attacco 49%.