Volley – Doppia sconfitta per la Vap: in B2 passa la Persicetana, in C vince il Team03

La Nordmeccanica Vap, squadra della Volley Academy Piacenza che milita in serie B2, concede troppo margine alle avversarie della Persicetana Bologna, prova a riportarsi sotto ma paga lo sforzo e alza bandiera bianca dopo quattro parziali. Stesso epilogo dell’esordio casalingo di due settimane fa sebbene con connotati diversi in termini di intensità.
NORDMECCANICA VAP-PERSICETANA BOLOGNA 1-3
(15-25; 21-25; 25-13; 14-25)
Nordmeccanica Vap: Di Luzio, Borri, Isitor, Di Paolo, Montanari, Fenzio, Sandonà, Uwadiae, Di Ianni, Momo, Russo, Glavina, Carlà (L), Ferri (L). All. Fanni.
Serie C
Va al Team 03 il derby piacentino, sconfitta per 1-3 la Vap. Un derby di Serie C piuttosto intenso e combattuto con parziali indecisi fino all’ultimo scambio quello tra DM Idrosanitaria Vap e Team 03 che riesce ad incassare l’intera posta in palio lasciando un pizzico di rammarico in casa Academy di fronte ad una gara che poteva prendere anche strade diverse.
DM IDROSANITARIA VAP-EMMEZETA MAX MOTO TEAM 1-3
(20-25; 25-23; 25-27; 24-26)
Dm Idrosanitaria Vap: Fortunato, Riccardi, Uwadiae, Sorsi, Muzzu, Sposimo, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L). NE: Bazzani (L). All. Maggipinto.