Serie C – L’Italia Chef Piacenza supera in trasferta CVD 76-82

Solida prova in terra bolognese per l’Italia Chef Piacenza Basket Club che ha la meglio su CVD 76-82 nonostante le assenze degli infortunati Galli e Pirolo.
Le triple di Livelli e gli 8 punti di Bassani permettono ai biancorossi di chiudere avanti il primo quarto sul 14-21.
Il trio Bassani-Roljic-Rigoni spinge Piacenza al primo vantaggio in doppia cifra della serata a metà della seconda frazione, vantaggio mantenuto anche all’intervallo lungo: 32-47.
Al rientro dagli spogliatoi si assiste al rientro in partita veemente dei padroni di casa che si riportano in scia (41-48 al 25’).
Ci pensano uno straripante Rigoni (16 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi) e due triple consecutive di Fumi a ristabilire le distanze sul +12 (65-77) a meno di 5 minuti dalla sirena finale.
CVD prova l’assalto finale ma Piacenza resiste chiudendo 76-82 e centrando così la seconda vittoria consecutiva.
Il prossimo appuntamento per i ragazzi di coach Vencato sarà la sfida di sabato 1 novembre contro Modena, al Pala San Lazzaro alle ore 18:30.
CVD BASKET CLUB – ITALIA CHEF PIACENZA BC 76-82
(14-21, 18-26, 24-17, 20-18)
Tabellini: Pescatori 2, Roljic 13, Fumi 6, Stella ne, Livelli 23, Massari, Bassani 20, Rigoni 16, Casati ne, Bragalini 2. All. Vencato, ass. all. Molinaroli