Serie C – L’Italia Chef Piacenza supera in trasferta CVD 76-82

26 Ottobre 2025 Carlofilippo Vardelli Basket, Notizie, Sport
Italia Chef Piacenza
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Solida prova in terra bolognese per l’Italia Chef Piacenza Basket Club che ha la meglio su CVD 76-82 nonostante le assenze degli infortunati Galli e Pirolo.

Coop San Martino

Le triple di Livelli e gli 8 punti di Bassani permettono ai biancorossi di chiudere avanti il primo quarto sul 14-21.

Il trio Bassani-Roljic-Rigoni spinge Piacenza al primo vantaggio in doppia cifra della serata a metà della seconda frazione, vantaggio mantenuto anche all’intervallo lungo: 32-47.

Al rientro dagli spogliatoi si assiste al rientro in partita veemente dei padroni di casa che si riportano in scia (41-48 al 25’).

Ci pensano uno straripante Rigoni (16 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi) e due triple consecutive di Fumi a ristabilire le distanze sul +12 (65-77) a meno di 5 minuti dalla sirena finale.

CVD prova l’assalto finale ma Piacenza resiste chiudendo 76-82 e centrando così la seconda vittoria consecutiva.

Il prossimo appuntamento per i ragazzi di coach Vencato sarà la sfida di sabato 1 novembre contro Modena, al Pala San Lazzaro alle ore 18:30.

CVD BASKET CLUB – ITALIA CHEF PIACENZA BC 76-82

(14-21, 18-26, 24-17, 20-18)

Tabellini: Pescatori 2, Roljic 13, Fumi 6, Stella ne, Livelli 23, Massari, Bassani 20, Rigoni 16, Casati ne, Bragalini 2. All. Vencato, ass. all. Molinaroli

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Radio Sound
blank blank