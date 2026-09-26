Continuano i controlli settimanali e straordinari nelle zone della movida: identificate 268 persone

Proseguono a pieno ritmo i controlli per garantire la sicurezza nelle aree di maggior aggregazione e nei punti nevralgici della città.

Durante la settimana in varie zone del centro cittadino, della Stazione e delle zone limitrofe, tra cui Piazzale Roma, Vicolo Barozzieri e Largo Erfurt, con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, unitamente a personale della Questura, sono state identificate complessivamente 268 persone, di cui 51 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 114veicoli.

A seguito dei vari controlli effettuati, è stato identificato un cittadino straniero di nazionalità marocchina di 52 anni il quale è stato deferito in stato di libertà in quanto irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione con conseguente Ordine del Questore di Piacenza a lasciare il territorio entro 7 giorni.

Durante il servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo a seguito dei quali è stato intercettato un veicolo sospetto: dagli accertamenti è emerso che il mezzo era già sottoposto a fermo amministrativo. Il conducente è stato successivamente sanzionato e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Nella serata di ieri, il servizio interforze con personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e Polizia Locale ha consentito di identificare complessivamente 56 persone, di cui 20 con precedenti di Polizia e di controllare alcuni esercizi commerciali.

In particolare sono stati svolti accurati controlli nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, con particolare attenzione nelle zone della c.d. “movida”, centro storico e zona stazione.