Volley – Gas Sales Piacenza: biancorossi sconfitti da Civitanova. In semifinale lunedì di nuovo la Lube

Gas Sales Piacenza perde con Civitanova la prima gara in questo girone dei Play Off 5° Posto e lascia anche la testa della classifica. Chiude in graduatoria al secondo posto e in semifinale lunedì 22 aprile (ore 20.30) al PalabancaSport incontrerà ancora Civitanova che chiude al terzo posto in graduatoria. L’altra semifinale sarà tra Verona prima in classifica e Modena quarta.

È bastata poco più di un’ora e mezza di gioco alla Cucine Lube Civitanova per espugnare il PalabancaSport e ottenere la terza vittoria in questo girone. Una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza troppo fallosa, non nella sua serata migliore ha faticato parecchio contro i cucinieri in tutti i fondamentali. Perso il primo set Piacenza nel secondo parziale si è trovata avanti anche di cinque lunghezze (15-10 e 19-14) prima che si spegnesse la luce e fosse dato il via libera agli avversari. Il quarto parziale è sempre stato condotto da Civitanova, solo sul finire Piacenza ha avuto la reazione per annullare tre match ball agli avversari.

Le parole di Andrea Anastasi

“E’ stata una partita giocata male da noi, l’impatto non è stato dei migliori ma in generale abbiamo giocato una brutta pallavolo. Forse essere già certi di giocare la semifinale ha rilassato qualcuno, con Civitanova si può anche perdere ma non come abbiamo fatto. Adesso tra pochi giorni si ripeterà questa sfida in semifinale, una cosa è certa dobbiamo aumentare il nostro livello di gioco se vogliamo arrivare in fondo a questo play off”.

GAS SALES PIACENZA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3

(14-25, 22-25, 25-20, 21-25)

GAS SALES PIACENZA: Simon 8, Brizard 4, Lucarelli 14, Ricci 9, Romanò 17, Recine 7, Scanferla (L), Leal 1, Dias, Andringa 2. Ne: Hoffer (L), Alonso, Caneschi. All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Lagumdzija 23, Nikolov 8, Diamantini 3, De Cecco 4, Yant 11, Anzani 7, Balaso (L), Chinenyeze 4, Motzo, Zaytsev, Thelle, Bottolo 9. Ne: Bisotto (L), Larizza. All. Giannini.