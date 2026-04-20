Volley – Gas Sales Piacenza: finale di Coppa Cev, si va verso il sold out

Continua a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di Gas Sales Piacenza con SVG Luneburg, in programma al PalabancaSport mercoledì 22 aprile alle ore 20.00,valida per il ritorno della Finale della Cev Volleyball Cup. Sono ancora disponibili qualche centinaio di biglietti, si va verso il sold out. La gara è inclusa nell’abbonamento del campionato.

Nella gara di andata giocata mercoledì scorso in terra tedesca Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha superato per 3-0 il Luneburg, per alzare la Cev Volleyball Cup ai biancorossi basterà vincere due set nella gara di mercoledì 22 aprile.

Prezzi dei biglietti per la gara con SVG Luneburg

Tribuna Sforza Fogliani 150 euro

Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Tribuna Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1955 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2004 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 15 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino e potranno essere acquistati presso gli sportelli Gas Sales Energia o gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza.

Per gli studenti delle scuole superiori, che dovranno presentarsi con il registro elettronico o altro documento attestante l’essere studente presso la biglietteria del PalabancaSport, prezzo del biglietto 10 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino.

Per le società sportive il prezzo del biglietto è 15 euro per gli adulti e 10 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno esclusivamente essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it

I biglietti per la gara con Luneburg potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales Energia

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per maggiori informazioni e dettagli sui prezzi, è possibile consultare il sito ufficiale www.gassalespiacenza.it o chiamare al 0523 1886341.

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