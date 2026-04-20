Tennis – Vittorino da Feltre sconfitta da Pavullo ma ugualmente ai playoff di Serie C

Si conclude con una sconfitta il cammino nella regular season del campionato regionale di tennis Serie C, della squadra maschile della Vittorino da Feltre. Una sconfitta rimediata ieri sui campi di casa per mano del TC Pavullo (4-2 il finale in favore dei modenesi) ma che, fortunatamente, non pregiudica l’accesso della squadra biancorossa ai playoff che mettono in palio la promozione al campionato di Serie B2 e che inizieranno il prossimo fine settimana.

Il racconto

Partita subito in salita per la Vittorino da Feltre, costretta a rincorrere già dopo il primo incontro di singolo vinto in tre set, non senza fatica, dal modenese Federico Paci (2.5) contro Genaro Marzialetti (2.6): 6-4, 4-6, 6-4 i parziali. Vantaggio pavullese ulteriormente arricchito grazie all’ottima prova di Mattia Trombini (2.5), capace di imporsi in due set al termine di una piacevole partita contro il biancorosso Alejo Prado (2.7): 6-3, 7-5 i parziali. La Vittorino riapre la gara nel terzo incontro di singolo grazie a Carlo Emanuele Marsilio (2.7), che contro il 2.8 Riccardo Verucchi sfodera un’ottima prestazione imponendosi in due set senza troppi problemi (6-2, 6-1), ma nella quarta e decisiva partita di singolo sfiora il punto del pareggio con Francesco Maria Gregori Amorini (3.1), che dopo aver vinto agevolmente il primo set contro il pari classifica Riccardo Piccolo (6-1), ne subisce il ritorno soccombendo con un doppio 6-3.

Il TC Pavullo chiude definitivamente il conto nella prima partita di doppio, vinta in due set da Matteo Trombini (2.5) e Riccardo Piccolo (3.1) contro Alejo Prado e Lorenzo Engelbrecht (6-2, 6-3 i parziali), mentre l’ininfluente seconda partita di doppio vede la vittoria di Marsilio e Gregori contro Paci e Verucchi (0-6, 6-2, 10-4) per il definitivo 4-2 in favore del Pavullo.

Alla Vittorino, quindi, non resta che conoscere il nome dell’avversario che affronterà il prossimo fine settimana nel primo turno dei playoff che decreteranno le promozioni al campionato di Serie B2.

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