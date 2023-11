Volley – Gas Sales Piacenza tra Benfica e Verona, Romanò: “Due partite da vincere” – AUDIO PODCAST

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti alla settima puntata della rubrica settimanale “Primo Tempo”. In questo podcast di 5 minuti, vi accompagneremo attraverso una conversazione coinvolgente con l’opinionista sportivo Pippo Vardelli e gli straordinari protagonisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Primo Tempo” è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast. Offre una finestra unica per esplorare il mondo del volley e seguire da vicino il percorso di una delle squadre più promettenti della Superlega italiana di pallavolo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nella settimana puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Yuri Romanò, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future. Unisciti a noi mentre esploriamo le vittorie, le sfide e l’ambizione che guidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sua avventura nella Superlega di Pallavolo.

Gas Sales Bluenergy, a Monza la terza sconfitta consecutiva

A Monza è stato un match molto tosto e lungo. La squadra ha lottato. Ci manca ancora qualcosina perché in alcune situazioni dobbiamo essere più incisivi. Abbiamo avuto le chances per portare a casa la partita ma non le abbiamo sfruttate. Serve più concentrazione e più presenza, durante ogni set.

Gas Sales Bluenergy, Romanò pronto a rientrare

Il periodo lungo è alle spalle, ora sono molto vicino al rientro in campo. Lo strappo si è chiuso, quindi tra poco tornerò a giocare. Ho già iniziato a saltare e dovrei unirmi alla squadra al rientro dalla trasferta di Champions League a Lisbona.

Gas Sales Bluenergy, un doppio impegno da non sbagliare

Con il Benfica mi aspetto un match tosto. È una sfida importante per entrambi, loro hanno il vantaggio di giocarla in casa. Per noi è fondamentale trovare una vittoria dopo la sconfitta all’esordio con Hankara. I ragazzi sono molto carichi, faremo una buona partita.

Anche con Verona sarà molto difficile. Loro non sono partiti benissimo in campionato, ma hanno tanta qualità. Giocano bene e possono dare fastidio a tutti. Noi abbiamo bisogno di punti in vista della qualificazione per la Coppa Italia.

Primo Tempo Il Podcast del Volley

Non perderti i dettagli di questa avvincente discussione su “Primo Tempo” Puoi ascoltare il podcast su varie piattaforme e rimanere aggiornato sulle ultime notizie e analisi del mondo del calcio. Lasciati coinvolgere da esperti come Carlofilippo Vardelli e da interviste esclusive.

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sta cercando di raggiungere nuove vette e di stupire i suoi tifosi. Segui tutte le novità e le emozioni di questa avventura attraverso “Primo Tempo”.