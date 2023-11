Incendio a Brugneto di Ferriere, le fiamme divorano uno chalet

Incendio nei pressi di Ferriere, distrutto uno chalet. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi in località Brugneto. Fiamme sono divampate all’interno di uno chalet, costruito per la maggior parte in legno. Alcuni passanti hanno notato il rogo e chiamato il 115. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno estinto l’incendio. Fortunatamente in quel momento non era presente nessuno e non si registrano feriti o intossicati. I danni alla struttura sono comunque ingenti. Ancora da capire cosa abbia innescato le fiamme.