Volley – La Gas Sales Piacenza conferma anche il giovane libero Nicolò Hoffer

Nicolò Hoffer, classe 2000, sarà il secondo libero della squadra anche nella prossima stagione. Il prolungamento del contratto tra Hoffer e Gas Sales Piacenza è stato siglato nei giorni scorsi con grande soddisfazione di entrambe le parti.

Nato a Soave in provincia di Verona, Nicolò Hoffer, 180 cm di altezza, è arrivato a Piacenza nell’estate scorsa. Ha giocato l’anno precedente in A2 nel Cave del Sole Lagonegro.

Le parole di Nicolò Hoffer

“Sono logicamente soddisfatto di potere vestire la maglia biancorossa anche nella prossima stagione. Ci vedrà protagonisti ancora in Europa ma nella competizione più importante. In questa stagione sono cresciuto tantissimo. Non solo a livello tecnico ma anche come persona e questo grazie ad avere potuto vivere e lavorare per un intero anno vicino a grandi giocatori e grandi campioni non solo in campo. Il mio obiettivo è crescere sempre di più e dare ogni volta il massimo sia in allenamento che ogni volta avrò la possibilità di scendere in campo.

Il mio libero preferito è Grebennikov ma so di non avere le sue caratteristiche. Cerco di prendere tante piccole cose da tutti, cerco di trovare da ognuno le caratteristiche che più si addicono a me”.

La carriera di Nicolò Hoffer

Nicolò Hoffer ha mosso i primi passi nel settore giovanile trentino. Ha completato il suo percorso di crescita con il Volley Segrate dove si è tolto numerose soddisfazioni, facendosi apprezzare come uno dei migliori liberi. Poi il salto nella squadra seniores dell’Allianz Milano, con la quale ha disputato anche la Coppa CEV per poi passare alla Prisma Taranto dove ha vinto il Campionato di A2 e quindi è stato protagonista sempre in A2 con la maglia del Lagonegro da dove Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza l’estate scorso lo ha preso.

Nicolò Hoffer è un predestinato, è cresciuto a pane e volley. Il pallone di pallavolo lo aveva in mano in fin da piccolissimo. La madre Alessandra Campedelli, ex coach della nazionale italiana sorde vincitrice dell’Europeo nel 2019 e argento ai Mondiali e della Nazionale femminile iraniana, è stata la sua prima allenatrice, il papà Sergio è invece, è un ex palleggiatore di serie B.