Volley – La Gas Sales Piacenza inizia la seconda settimana di preparazione. Ultimi 10 giorni di prelazione per gli abbonamenti

Tante sgambate, varie sedute pesi via via più intense ed esercizi di tecnica individuale per i cinque atleti (Edoardo Caneschi, Enrico Cester, Fabrizio Gironi, Luka Basic e Nicolò Hoffer), oltre a Milan Peslac in questo periodo aggregato al gruppo, a disposizione di coach Bernardi nel calendario della seconda settimana di preparazione atletica di Gas Sales Piacenza.

Un programma studiato per riprendere confidenza con il pallone in modo graduale e per ridurre il gap atletico nei confronti dei compagni attualmente operativi con le nazionali.

Il calendario di lavoro della settimana da lunedì 22 a domenica 28

Lunedì: mattina Pesi, pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Martedì: mattina Pesi, pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Mercoledì: pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Giovedì: mattina Pesi, pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Venerdì: mattina Pesi, pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Sabato e Domenica Riposo

Abbonamenti

Continua la vendita degli abbonamenti per la stagione 2022-2023. Fino al 31 agosto 2022 compreso è il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione che potranno acquistare l’abbonamento a prezzo promozionale ed esercitare la prelazione sul proprio posto.

Gli abbonati potranno rivolgersi presso gli sportelli della Banca di Piacenza e gli sportelli di Gas Sales Energia (confermando settore e posto).

• Tribuna Farnese e Gotico € 230 (intero); € 200 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

• Tribuna Po e Tribuna Lupi € 215 (intero); € 190 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

• Curva Bovo e Sant’Antonino € 180 (intero); € 160 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

Saranno in totale 11 le partite di Regular Season comprese nell’abbonamento valido per il 78° Campionato di SuperLega a cui si aggiungono tutte le partite casalinghe di Cev Volleyball Cup escluso eventuale semifinale e finale.

Sottoscrizioni

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento di identità e tessera abbonamento della stagione 2021-2022. Per sottoscrivere più abbonamenti, oltre al proprio documento di identità, occorre esibire anche il documento di identità e la tessera abbonamento della stagione 2021-2022 delle persone di cui si vuole sottoscrivere l’abbonamento.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per ulteriori informazioni e per conoscere data e luogo di ritiro della tessera abbonamento: tel. 0523 1886341; biglietteria@youenergyvolley.it: gassalespiacenza.it/abbonati.