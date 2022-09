Volley – La Gas Sales Piacenza presenta Luka Basic, Raul Alonso Arce, lo scout man Amoroso e il medico Zucchi

La Filiale Adecco di Piacenza ha tenuto a battesimo il primo momento ufficiale della carriera biancorossa dello schiacciatore Luka Basic, del centrale cubano Roamy Raul Alonso Arce, dello scout man Giuseppe Amoroso e del medico sociale dottor Francesco Zucchi. Al tavolo dei relatori presenti Valentina Oddo Direttore della Filiale Adecco di Piacenza, Massimo Silingardi Head of Operations Lombardia Sud Adecco e Hristo Zlatanov Direttore Generale di Gas Sales Piacenza.

“Basic e Alonso sono giocatori importanti, nel nostro gruppo non esistono titolari o riserve ma settimana dopo settimana Bernardi deciderà chi mandare in campo in base a quanto visto in settimana. Il nostro obiettivo è lottare alla pari con tutti, alcuni avversari sono più attrezzati di noi almeno sulla carta ma come sempre è il campo che alla fine parla. “.