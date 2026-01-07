Volley – La Globo VAP scalda i motori: per le under 16 di coach Maggipinto quadrangolare a Bergamo

La pallavolo è pronta a ripartire a pieno regime nel prossimo fine settimana e le under 16 della Globo VAP hanno chiuso le vacanze natalizie con un quadrangolare al cospetto di Vero Volley Monza, Igor Novara e Chorus Volley Bergamo. Due sfide per saggiare la condizione dopo gli allenamenti degli ultimi giorni e prepararsi a tornare in campo per la gara casalinga di serie C con l’Everton Volley in programma sabato alle 17 al Palazzetto dello Sport di San Nicolò.
In mattinata spazio agli incroci tra Chorus e Novara con la Volley Academy impegnata nella sfida al Vero Volley Monza. Per la Globo VAP una prestazione concreta che vale il successo per 3-1 e il conseguente accesso alla finalissima del pomeriggio con Chorus, vittoriosa su Novara. Una finale decisamente più insidiosa per l’Academy che riesce ad accendersi soltanto a tratti al cospetto di un’avversaria piuttosto cinica ed abile a forzare anche il servizio.
Spiega coach Maggipinto
«È stato un torneo che ci ha permesso un primo vero confronto stagionale con realtà giovanili di alto livello. Il bilancio è tutto sommato positivo, ma abbiamo ancora tanta strada da fare. Sicuramente questo appuntamento ci ha dato conferma su quelli che sono il nostro valore e le nostre potenzialità, ma ci ha anche aperto gli occhi su quelli che sono i nostri limiti attuali e sugli aspetti in cui abbiamo bisogno di concentrare il lavoro delle prossime settimane.
Chorus ci ha messo in seria difficoltà in battuta e mostrato una grande concretezza in contrattacco. Noi dalla nostra non siamo stati sempre abili nello sfruttare quelle occasioni che l’avversario ci ha concesso in alcuni momenti della gara: dobbiamo ritrovare quanto prima entusiasmo e lavorare sodo per alzare tutto il nostro potenziale offensivo.
Abbiamo tutte le carte in regola per regalarci una seconda parte di stagione di alto livello, a partire dalla gara casalinga di sabato prossimo in C, ma siamo consapevoli che per poter svoltare per davvero, dovremo sicuramente alzare il nostro attuale livello di gioco e aumentare tutta la nostra carica agonistica».
Il tabellino
GLOBO VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Di Ianni, Uwadiae, Sorsi, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto
VERO VOLLEY MONZA-GLOBO VAP 1-3 (19-25; 25-21; 23-25; 14-25)
CHORUS VOLLEY BERGAMO-GLOBO VAP 3-0 (25-18; 25-21; 25-16)