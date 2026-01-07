La Compagnia Il Cumeri presenta l’atto unico “Ball, bellein e ballon” il 10 gennaio al President

Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 21 al Teatro President in scena, per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani organizzata dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Compagnia Il Cumeri che presenta l’atto unico “Ball, bellein e ballon” scritto da Susy Stragliati, che vede la partecipazione della stessa Stragliati, Piera Marchioni e Claudia Marchioni. Suggeritrice Silvana Sartori.

Là dove dovrebbe regnare la pace, tutto ci si potrebbe aspettare tranne un susseguirsi, come dice il titolo dell’atto unico, di ball, bellein e ballon. Un susseguirsi di colpi di scena con equivoci sorprese, messe in atto dalle tre donne che si muovono sul palco con la consueta vivacità. Per fortuna tutti in nodi verranno al pettine in un imprevedibile finale, del resto si sa, finché c’è vita c’è speranza! Divertimento assicurato.

Posto unico non numerato € 12 – Soci Famiglia Piasinteina € 5 – Under 18 Gratuito

Prevendita: CITY BAR, Via Manfredi 33 da lunedì a sabato dalle ore 7 alle 19

Info e prenotazioni: tel. 351 8728156 da lunedì a sabato dalle 15 alle 19

