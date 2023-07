Volley, Serie B2 – Un’altra schiacciatrice per la Pallavolo Alsenese: Rebecca Palazzina

Altro innesto in posto quattro per la Pallavolo Alsenese, che si avvicina al completamento del roster che parteciperà al prossimo campionato di B2 femminile. Il sodalizio del presidente Stiliano Faroldi dà il benvenuto alla schiacciatrice Rebecca Palazzina, classe 1999 reduce dall’annata in C a Capergnanica.

Mariano Guarnieri, direttore sportivo della Pallavolo Alsenese

“Rebecca è venuta a fare un allenamento a fine campionato e ha convinto tutti a inserirla in rosa per la prossima stagione di B2. Una ragazza determinata, con la voglia di mettersi in gioco, che affronta per la prima volta un campionato di B2 dopo aver giocato stagioni in C a buon livello. Coach Federico Bonini ha apprezzato in lei la solidità in ricezione e difesa ed è convinto che lavorando con continuità potrà migliorare tanto anche in attacco. Sicuramente ha entusiasmo e voglia, qualità impagabili per avere successo”.

Le parole di Rebecca Palazzina

“Ho iniziato a giocare a volley nel mio paese poi sono stata un anno a Crema in under 13 e qualche anno al Cappu Volley facendo le giovanili in under 16 e un paio d’anni in serie D. Dopo una stagione a Codogno, negli ultimi cinque anni ho giocato a Capergnanica, centrando prima la promozione dalla D per poi giocare sempre la serie C”.

Aggiunge

“La chiamata in B2 ad Alseno per me è stata molto inaspettata, soprattutto dopo un anno difficile come lo scorso, ma ero molto contenta della proposta ed è stato facile scegliere. Mi avevano parlato bene di questa realtà, conosco Paolo Bergamaschi (vice allenatore) che mi ha contattato e nei primi allenamenti ho trovato un ambiente a primo impatto professionale ma allo stesso tempo quasi familiare. Sono convinta di aver fatto la scelta giusta. Sarà un’annata impegnativa ma sono certa mi darà tante soddisfazioni: non vedo l’ora di mettermi alla prova e di lavorare duramente”.

Il punto sul roster

L’arrivo di Rebecca Palazzina porta in doppia cifra il mercato gialloblù. Completate le coppie di palleggiatrici (Giulia Neri e Mercedes Pieroni) e liberi (Allegra Toffanin e Giulia Gandolfi), nel rapato laterale figurano Stefania Bernabè, Virginia Marchesi, Rebecca Spagnuolo, Chiara Shanti Falotico e la stessa Palazzina. Al centro, per ora, c’è solo Elisa Frassi.

