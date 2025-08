Volley – Per i campionati Under 16 Regionale e Serie C la VAP punta sulle registe Fortunato e Riccardi

Prosegue il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione in casa VAP con il ritrovo di staff ed atlete fissato per il prossimo lunedì 25 agosto: si avvicina così anche il momento d’incontro della formazione Under 16 che parteciperà, sotto la guida del riconfermato coach Donato Maggipinto, al campionato regionale di categoria e alla Serie C emiliano-romagnola che fornirà un importante bacino d’esperienza.

A proposito di esperienze per la palleggiatrice Lucrezia Fortunato, primo nuovo arrivo nell’Under 16 dell’Academy, l’ultima stagione ha rappresentato il primo campionato di categoria con il terzo posto – in maglia Pro Patria Milano – ai regionali ed il successivo accesso alla fase nazionale di Agropoli. Prima dello scorso giugno per la regista il terzo posto alla fase nazionale Under 14 e la conoscenza tecnica con coach Maggipinto che ritroverà così una sua ex giocatrice.

«Le mie aspettative sono molto alte in vista di quest’anno perché conosco già una parte dello staff tecnico considerando che ho lavorato con loro nelle scorse stagioni e so di poter contare su una squadra e degli allenatori che mi possano far crescere raggiungendo anche obbiettivi importanti».

Compagna di reparto di Lucrezia Fortunato sarà invece una riconferma con il salto dall’Under 14 alla 16 dopo la semifinale regionale del maggio scorso: Sophie Riccardi, protagonista anche con la maglia della selezione provinciale di Piacenza, punterà a confrontarsi con una categoria superiore consapevole della grande determinazione che l’ha sempre contraddistinta.

«Ciò che mi ha spinta a rimanere in VAP sono gli obiettivi importanti della società. Li ho apprezzati da subito e quindi ho deciso di restare: credo che affronterò la nuova categoria ed il nuovo allenatore con spirito di sfida e voglia di migliorare perché é anche per questo che gioco a pallavolo e che sono rimasta qui: per migliorare e divertirmi».

