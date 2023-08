Volley, Serie B – Domani il raduno della Canottieri Ongina

Vacanze terminate per la Canottieri Ongina, formazione piacentina che parteciperà al prossimo campionato di serie B maschile. Domani (lunedì) è previsto il raduno della squadra giallonera guidata nuovamente da coach Gabriele Bruni, con il ritrovo alle 18,30 al palazzetto dello sport di via Edison a Monticelli d’Ongina. Dopo i saluti di rito, il gruppo squadra si trasferirà alla palestra “Movida” di Castelvetro Piacentino per la prima seduta fisica della stagione. Da martedì a giovedì compresi, invece, sono previsti tre allenamenti tecnici a Monticelli, poi venerdì seconda sessione fisica della prima settimana di lavoro prima del week end libero.

La rosa

Palleggiatori: Thomas Ramberti, Marco De Biasi

Opposti: Michele Malvestiti, Manuel Vega

Schiacciatori: Lorenzo Maretti, Riccardo Miglietta, Alessandro Di Tullio, Federico Tagliaferri

Centrali: Beppe De Biasi, Ousseynou Pène, Mattia Bertuzzi, Carlo Palazzoli

Liberi: Davide Rosati, Matteo Sala.

Lo staff

Coach: Gabriele Bruni

Secondo allenatore: Fausto Perodi

Preparatore atletico: Francesco Bianco

Fisioterapista: Matteo Burgazzi

Medico sociale: Carlo Pini

Direttore sportivo: Donato De Pascali

Scout woman: Sonia Merli

Dirigenti: Joseph Derata, Luciano Pavanati, Roberto Testa

Responsabile palazzetto: Osvaldo Rebecchi

Refertista: Simona Trappa

Videoman: Roberto Germiniasi

Fotografa: Deborah Frittoli

Social Media Manager: Lisa Repellini

Addetto stampa: Luca Ziliani

Presidente: Fausto Colombi.