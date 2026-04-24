Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink, non solo Olanda: 3 “panterine” a Maser

Non solo Olanda per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che oggi ha inaugurato la tre giorni internazionale Donne Juniores all’EPZ Omloop Van Borsele partecipando alla prova a cronometro con cinque “panterine” (Matilde Rossignoli, Alessia e Martina Orsi, Agata Campana e Giulia Costa Staricco) dirette da Vittorio Affaticati. Domani la seconda e penultima tappa con partenza alle 10,30 con un circuito di 24,3 chilometri da ripetere tre volte per un totale di 73 chilometri.
Domenica, inoltre, la squadra piacentina sarà di scena anche a Crespignaga di Maser (Treviso), con il via alle 9,30 e con poco più di 73 chilometri e mezzo. Dirette da Krizia Corradetti, attaccheranno il numero Irene Ferrari, Giulia Casubolo e Anna Longo Borghini.
“La corsa – commenta la ds Corradetti – vedrà undici giri di un circuito relativamente pianeggiante, mentre infine ci sarà la salita impegnativa che porterà sul circuito iniziale prima dell’arrivo. Cercheremo di correre un po’ più sulla difensiva avendo solo 3 ragazze ma cercheremo comunque di onorare i colori della nostra squadra”.