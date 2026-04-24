Auxilium a Domino, il Collegio Alberoni presenta il sesto volume della sua pubblicazione

Ben 343 PAGINE con più di 400 fotografie distribuite in più di 50 tra articoli e saggi, firmati in parte da significativi autori e in parte a cura della redazione.

Sono queste le caratteristiche principali del VI volume di AUXILIUM A DOMINO, pubblicazione del Collegio Alberoni, nata nel 2011, per raccogliere l’eredità del Bollettino Alberoniano (edito dal 1979 al 2005), in una nuova forma comunicativa grafica ed editoriale.

Il sostegno della Banca di Piacenza

Come tutti i numeri precedenti a partire dal secondo, anche il sesto volume ha ottenuto il sostegno finanziario di BANCA DI PIACENZA che ha finanziato una parte importante dei costi di stampa, confermando la grande attenzione riservata al Collegio Alberoni, alla sua storia e al suo patrimonio culturale.

Auxilium a Domino VI viene pubblicato a distanza di poco più di due anni dal precedente numero e, come da tradizione editoriale, ripercorre la vita della Comunità alberoniana dell’ultimo biennio, fa memoria degli ex alunni del Collegio e degli amministratori recentemente scomparsi, presenta l’attività amministrativa svolta dall’Opera Pia Alberoni, racconta gli eventi culturali più significativi organizzati dalla Galleria Alberoni.

Inoltre pubblica alcuni studi teologici oggetto di convegni tenutisi in Collegio, propone una ricca sezione di studi alberoniani, con numerosi e significativi contributi storici, artistici e scientifici che approfondiscono aspetti noti o meno conosciuti del grande patrimonio culturale alberoniano e delle personalità che hanno animato l’Istituzione di San Lazzaro dal suo sorgere fino a oggi. Completano il volume una sezione speciale dedicata al quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione e la presentazione delle novità editoriali.

La redazione

La redazione: è composta da Padre Nicola Albanesi, Superiore del Collegio Alberoni, padre Erminio Antonello, missionario vincenziano e docente di teologia al Collegio Alberoni, Umberto Fornasari, Opera Pia Alberoni, Maria Rosa Pezza, ricercatrice di storia presso il Collegio stesso, e Claudia Marchionni, guida del Collegio Alberoni e collaboratrice della progettazione culturale.

Il progetto grafico è stato curato da Padre Erminio Antonello, l’editing è di Carlo Bolzoni.

Una copertina significativa tra arte, storia e pace

La copertina del sesto volume è dedicata alla scultura raffigurante la Regina mundi, ovvero la Madonna che sostiene tra le mani il globo dorato sormontato dalla croce.

La statua, in marmo di Carrara, opera dello scultore Mario Pelletti di Pietrasanta (1908-1997) è posta al centro della grande fontana situata a sua volta al centro del giardino interno del Collegio Alberoni.

La fontana fu progettata dall’architetto Giulio Ulisse Arata negli anni ’50 del secolo scorso e la scultura fu collocata in essa nel 1956 in ringraziamento per l’essere stati salvaguardati dai danni della Seconda Guerra Mondiale: ob incolumitatem luctuosissimo belli tempore, come recita l’iscrizione.

L’immagine, un suggestivo scatto fotografico di padre Alberto Quagliaroli, diventa un messaggio e un invito alla pace per ciascun lettore.

Auxilium a Domino VI. Un racconto in otto sezioni

La pubblicazione è costituita da otto sezioni precedute dalla presentazione firmata da Padre Nicola Albanesi, superiore del Collegio Alberoni, che apre il volume, insieme alla presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell’Opera Pia Alberoni.

Seguendo infatti l’indice della pubblicazione troviamo La Cronaca del Collegio che racconta la vita della Comunità alberoniana nell’ultimo biennio, tra attività di studio, celebrazioni e momenti di preghiera, ritiri, gite culturali, fino alla descrizione delle celebrazioni di ordinazione dei seminaristi, quale tappa di passaggio o compimento del loro percorso di studi e di formazione. Presentata in questa sezione anche la nuova Ratio della CEI per i Seminari italiani.

Lo studio teologico

La sezione dedicata allo Studio Teologico presenta le tesi di baccellierato degli studenti del Collegio e pubblica alcuni testi teologici di Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza ed Erminio Antonello, missionario vincenziano e docente al Collegio Alberoni, che sono stati oggetto di conferenze tenutesi in Collegio.

In questa sezione trovano spazio anche il breve ritratto di un professore alberoniano di 120 anni fa, padre Rousselle Alphonse, e l’articolo scientifico del ricercatore Rinaldo Nicoli Aldini, dedicato all’insetto secchione, scoperto proprio tra i libri della biblioteca alberoniana.

Attività amministrativa, culturale e sociale

La sezione intitolata Attività amministrativa, culturale e sociale presenta la ormai tradizionale e dettagliata relazione sulla gestione amministrativa del patrimonio, illustrata da numerose immagini, firmata da Giorgio Braghieri, già presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Alberoni o oggi vicepresidente dell’Ente.

Figure alberoniane e memoria di amici è la sezione dedicata agli ex alunni e ai missionari vincenziani scomparsi, ma anche a personalità che hanno collaborato fattivamente con l’Istituzione di San Lazzaro sostenendone la valorizzazione e il mantenimento.

In questo numero vengono ricordati, insieme a molti altri, padre Giuseppe Morosini nell’80° anniversario della morte, padre Gian Felice Rossi a 120 dalla nascita e l’avv. Gianguido Guidotti, sindaco di Piacenza e consigliere di Amministrazione dell’Opera Pia Alberoni.

Eventi culturali

La sezione eventi culturali ripercorre, per parole e numerosissime immagini, le importanti iniziative culturali proposte presso la Galleria Alberoni negli ultimi anni, nonché gli eventi musicali tenutisi nella Sala degli Arazzi, che comprovano la continua e intensa attività culturale che ha caratterizzato il biennio scorso: dalla mostra Silenzio. L’enigma del verso con il Cristo di spalle di Omar Galliani, al concerto in occasione del 60° anniversario della Galleria Alberoni, dall’evento in celebrazione della Giornata della memoria 2025 al convegno dedicato all’architetto Vittorio Gandolfi, dall’Ottobre Respighiano fino alla quattro giorni Trame d’arte e di storia dedicata agli arazzi alberoniani, per citare le iniziative principali.

Ricca e interessante anche in questo volume la sezione Studi alberoniani costituita da saggi, firmati da studiosi, locali e non, che accompagna il lettore in un itinerario tra arte, storia, libri antichi e filosofia in stretta connessione con la storia e il patrimoniodel Collegio Alberoni.

Mirko Bonora , studioso bolognese d’arte antica, approfondisce la storia dei due capolavori di Luca Giordano del cardinale Alberoni identificandone la provenienza dalla la collezione Montecorvino di Napoli.

, studioso bolognese d’arte antica, approfondisce la storia dei due capolavori di del cardinale Alberoni identificandone la provenienza dalla la collezione Montecorvino di Napoli. Lo storico dell’arte Marco Horak passa invece in rassegna le opere rosiane della collezione alberoniana proponendo altresì interessanti attribuzioni per alcune significative tele della raccolta della Galleria Alberoni.

passa invece in rassegna le opere rosiane della collezione alberoniana proponendo altresì interessanti attribuzioni per alcune significative tele della raccolta della Galleria Alberoni. David Vannucci, studioso di storia locale e storia militare , ci restituisce l’interessante figura del generale neozelandese George Herbert Clifton, che fu detenuto alla Villa Alberoni di Veano nel corso del secondo conflitto mondiale e protagonista di numerose e incredibili evasioni a Veano e non solo, nel corso della guerra.

studioso di storia locale e storia militare ci restituisce l’interessante figura del generale neozelandese George Herbert Clifton, che fu detenuto alla Villa Alberoni di Veano nel corso del secondo conflitto mondiale e protagonista di numerose e incredibili evasioni a Veano e non solo, nel corso della guerra. Gian Pietro Soliani (Università Cà Foscari Venezia) firma invece un articolo dedicato ad Antonio Rosmini, alla connessa storia del Collegio Alberoni, al progetto denominato Prin 2022 PNRR Rosmini e al convegno di studi tenutosi proprio nella Biblioteca del Collegio Alberoni.

(Università Cà Foscari Venezia) firma invece un articolo dedicato ad Antonio Rosmini, alla connessa storia del Collegio Alberoni, al progetto denominato Prin 2022 PNRR Rosmini e al convegno di studi tenutosi proprio nella Biblioteca del Collegio Alberoni. Infine è di Claudia Marchionni l’articolo intitolato Il mondo fra le mani, dedicato alle preziose opere cartografiche dal XV al XVII secolo facenti parte della Biblioteca alberoniana.

Il quarto centenario della fondazione della Congregazione della Missione

Nel quarto centenario della fondazione della Congregazione della Missione non poteva mancare una sezione speciale dedicata alle celebrazioni vincenziane. Vi si trovano contributi di padre Nicola Albanesi che approfondisce lo strano caso di una congregazione “fondata” ancora prima di essere “formata”, la presentazione della mostra Il Racconto della Carità allestita nella Biblioteca del Collegio, del Corridoio Vincenziano con le opere dell’artista Brunivo Buttarelli (articoli di Carlo Francou e Lorenzo Ghidotti), il resoconto del Colloquio vincenziano, giornata di studi tenutasi nello scorso mese di novembre e articoli dedicati all’evento che ha portato l’Orchestra del mare di Arnoldo Mosca Mondadori a Piacenza.

Chiude il sestovolume la sezione Pubblicazioni, con la presentazione di quattro volumi firmati da padre Erminio Antonello (Padre Guillaume Pouget e la carità intellettuale), padre Erminio Antonello (Vincenzo de’ Paoli, Opere VII), padre Nicola Albanesi e padre Erminio Antonello (Sui passi della presenza Vincenziana a Roma); Erminio Antonello, Armando Carideo e Franco Ranafirmano infine la pubblicazione della Novena di Natale secondo la tradizione vincenziana.

Dove trovare Auxilium a Domino VI

Tutti gli appassionati di storia, arte, scienza, cultura locale, filosofia e teologia, possono acquistare copia della pubblicazione presso gli uffici dell’Opera Pia Alberoni in via x giugno 3, presso il bookshop della Galleria Alberoni nei giorni di apertura, presso la portineria del Collegio Alberoni, negli orari di apertura. Il costo del volume è di €. 20.-

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