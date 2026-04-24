Taekwondo – Piacenza è protagonista Campionato Interregionale Open di Riccione

Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’Asd Taekwondo Csak Piacenza, protagonista al Campionato Interregionale Open disputato a Riccione il 18 e 19 aprile. La squadra piacentina ha dimostrato sul tatami determinazione, crescita tecnica e grande spirito di gruppo, confermando il valore del lavoro quotidiano svolto in palestra.

Ottimi i risultati conquistati dagli atleti, con un bottino complessivo di medaglie che testimonia la qualità del vivaio. Sul gradino più alto del podio sono saliti Rebecca Usini e Marco Piccoli, protagonisti di prestazioni solide e convincenti. Cinque gli argenti ottenuti da Greta Galizia, Vitaldo Galizia, Gabriele Leccacorvi, Fabio Leccacorvi e Leonardo Bricchetti, tutti capaci di distinguersi in incontri combattuti fino all’ultimo punto. A completare il medagliere, i bronzi di Valerio William Usuelli, Leonardo Stefani, Patrick Mazzola e Sara Ferrara.

Da sottolineare anche la prova di Abdul Fataou Bance, che si è fermato al primo turno dopo un match equilibrato concluso sul 2-1. Una sconfitta che rappresenta comunque un passaggio importante nel percorso di crescita sportiva dell’atleta.

La trasferta si chiude quindi con un bilancio positivo per la società piacentina, che torna a Piacenza con nuove esperienze, maggiore consapevolezza e la conferma di essere un gruppo affiatato, dai più piccoli ai più esperti.

Fondamentale, come sempre, il supporto di maestri, staff e famiglie, presenza costante dentro e fuori dal campo di gara. Un sostegno che continua a essere uno degli elementi chiave per la crescita sportiva e umana degli atleti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy