Taekwondo – Piacenza è protagonista Campionato Interregionale Open di Riccione

Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’Asd Taekwondo Csak Piacenza, protagonista al Campionato Interregionale Open disputato a Riccione il 18 e 19 aprile. La squadra piacentina ha dimostrato sul tatami determinazione, crescita tecnica e grande spirito di gruppo, confermando il valore del lavoro quotidiano svolto in palestra.
Ottimi i risultati conquistati dagli atleti, con un bottino complessivo di medaglie che testimonia la qualità del vivaio. Sul gradino più alto del podio sono saliti Rebecca Usini e Marco Piccoli, protagonisti di prestazioni solide e convincenti. Cinque gli argenti ottenuti da Greta Galizia, Vitaldo Galizia, Gabriele Leccacorvi, Fabio Leccacorvi e Leonardo Bricchetti, tutti capaci di distinguersi in incontri combattuti fino all’ultimo punto. A completare il medagliere, i bronzi di Valerio William Usuelli, Leonardo Stefani, Patrick Mazzola e Sara Ferrara.
Da sottolineare anche la prova di Abdul Fataou Bance, che si è fermato al primo turno dopo un match equilibrato concluso sul 2-1. Una sconfitta che rappresenta comunque un passaggio importante nel percorso di crescita sportiva dell’atleta.
La trasferta si chiude quindi con un bilancio positivo per la società piacentina, che torna a Piacenza con nuove esperienze, maggiore consapevolezza e la conferma di essere un gruppo affiatato, dai più piccoli ai più esperti.
Fondamentale, come sempre, il supporto di maestri, staff e famiglie, presenza costante dentro e fuori dal campo di gara. Un sostegno che continua a essere uno degli elementi chiave per la crescita sportiva e umana degli atleti.