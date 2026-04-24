Volley, Serie B – I giovani del Mo.Re. Volley sulla strada della Canottieri Ongina

24 Aprile 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
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Saranno i giovani dell’Anderlini targati Mo.Re. a misurare la voglia di play off della Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile impegnata nella rimonta in chiave post-season nel girone B. Domani (sabato) alle 17 al PalaAnderlini la squadra di Gabriele Bruni (terza in classifica a -4 da Cremona seconda) – reduce da un pokerissimo di successi consecutivi – cerca di allungare la striscia d’oro  per poi giocarsi praticamente tutto nello scontro diretto del sabato successivo a Monticelli contro la squadra dell’altra riva del Po.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 57, Pallavolo Cremonese 46, Canottieri Ongina 42, Tipiesse Cisano, Beca Tensped 41, National Transports Villa d’Oro 38, Zotup Scanzorosciate 36, Tecnoarmet Soliera 35, Vero Volley Monza 32, Motta&Rossi Asola Remedello 31, Mo.Re. Volley 29, Team Volley Cazzago Adro 26, Ferramenta Astori 15, Modena Volley 14.

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