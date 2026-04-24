Voglia di Sfida? Il Tour 2026 del Radio Sound Quiz Show accende l’estate!

Metti alla prova il tuo intuito, sfida i tuoi amici e conquista il podio. Il Radio Sound Quiz Show riparte con il nuovo Tour 2026, portando nelle piazze della provincia un mix esplosivo di adrenalina, cultura generale e spettacolo dal vivo.
Non è il solito quiz: è un’esperienza collettiva dove ogni risposta esatta può portarti molto lontano… letteralmente!
Una settimana di vacanza? È il premio per i migliori!
L’obiettivo di ogni serata è scalare la classifica per aggiudicarsi il premio più ambito. Per ogni tappa, il vincitore (o la squadra vincitrice) si aggiudicherà:
- Un soggiorno di una settimana per 4 persone.
Un’occasione imperdibile per trasformare una serata di divertimento in una vera e propria vacanza da sogno con chi vuoi tu.
Dove e Quando: Le date da segnare in agenda
Il tour toccherà i centri principali del territorio. Molte delle aree scelte garantiscono lo svolgimento della serata anche in caso di pioggia grazie alle coperture dedicate.
Appuntamento Dove Location 17 Maggio (ore 19.30) Piacenza Luna Park, Via Stradiotti (Al coperto) 4 Luglio (ore 21.00) Rottofreno Via Papa Giovanni XXIII (Al coperto) 22 Luglio (ore 21.00) Carmiano Via Giacomo Leopardi 31 Luglio (ore 21.00) Roveleto di Cadeo P.le delle Feste (Al coperto) 22 Agosto (ore 21.00) Gossolengo Piazza Roma 5 Settembre (ore 21.00) Carpaneto Piazza XX Settembre 11 Settembre (ore 21.00) San Nicolò P.za della Pace (Galà dello Sport)
Resta sintonizzato: il calendario è in continua evoluzione e nuove date potrebbero essere aggiunte a breve!
Food, Fun & Quiz: Il programma della serata
Per vivere al meglio l’evento, ti suggeriamo di non arrivare “all’ultimo minuto”. Ecco perché:
- Cena: In ogni tappa saranno attivi Stand Gastronomici con specialità locali, perfetti per una cena pre-gara.
- Prendi Posto: Le serate sono molto partecipate. Arrivare un’ora prima dell’inizio ufficiale ti assicurerà la postazione migliore per giocare in totale comodità.
- Iscrizioni Aperte: Puoi partecipare a tutte le tappe che desideri, ma ricorda che è necessaria una registrazione specifica per ogni singolo evento.
Partecipa Ora
Non restare a guardare! Iscriviti subito tramite i link ufficiali per assicurarti la partecipazione alla sfida più divertente del 2026.
La piazza ti aspetta. La domanda è: sarai tu il prossimo campione?