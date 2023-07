Volley, Serie B – La Canottieri Ongina chiude la rosa con Carlo Palazzoli

La Canottieri Ongina chiude il roster di serie B maschile con l’arrivo di Carlo Palazzoli, centrale cremonese. Nato il 7 novembre 1994 a Cremona, Palazzoli è originario di Soresina ed è alto un metro e 95 centimetri.

“Ho iniziato tardi a giocare a pallavolo intorno ai vent’anni appassionandomi al beach volley in piscina. Ho mosso i primi passi sottorete a Grumello per due anni al Csi poi sono approdato in D al Cappu Volley, dove nella stagione successiva è arrivato coach Bruni, con cui si è creato un legame molto forte soprattutto a livello personale. Successivamente, ho seguito il mio migliore amico a Castelleone, dove sono rimasto fino alla scorsa stagione sfiorando più volte la promozione in C. Ora l’avventura alla Canottieri Ongina, cercavo una squadra dove soprattutto potessi allenarmi, vengo da una stagione un po’ sfortunata a livello di infortuni tra spalla e ginocchia. Ritrovo volentieri amici come Marco De Biasi e Bertuzzi; le mie scelte sono sempre di stampo umano e la presenza di coach Bruni è stata determinante”.