Volley, Serie B – La Canottieri Ongina si prepara ai play off con una vittoria: 3-1 al Cus Genova

Si chiude con una vittoria piena il cammino della Canottieri Ongina nella regular season di serie B maschile (girone A), con i gialloneri di Gabriele Bruni che piegano 3-1 a Monticelli il Cus Genova, preparandosi al meglio così ai play off in arrivo.

I tre punti conquistati hanno permesso ai piacentini di conquistare il secondo posto tra le tre teste di serie del girone a tre tra le seconde classificate dei gironi A (la stessa Canottieri Ongina), B (Yaka Volley Malnate) e C (Arredopark Dual Caselle). Secondo il regolamento, il raggruppamento di sola andata inizierà sabato 13 maggio con la sfida tra Caselle (terza in graduatoria avulsa) e Malnate (miglior classificata), mentre mercoledì 17 maggio alle 20,30 a Monticelli la squadra di Bruni sfiderà Caselle per poi andare a far visita sabato 20 maggio a Malnate. La vincitrice del girone approderà alla terza fase insieme alle due non promosse del girone tra le prime.

CANOTTIERI ONGINA-CUS GENOVA 3-1

(25-16, 20-25, 25-19, 25-17)

CANOTTIERI ONGINA: Ousse 2, Miranda 22, Miglietta 14, De Biasi B. 13, Ramberti 3, Chadtchyn 16, Rosati (L), Frascio 2, Boschi, Marcoionni 1. N.e.: De Biasi M., Sala (L), Paratici, Zorzella. All.: Bruni

CUS GENOVA: Alessandrini 1, Calcagnini 6, Volpe 2, Poggio 23, Bellini 12, Nebbia 3, Alessandrini (L), Gobbi (L), Cassone, Archetti 1, Merlet. N.e.: Facchi, Mercorio, Piombo. All.: Costigliolo.