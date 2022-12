Volley, Serie B – La Canottieri Ongina vince il braccio di ferro a Torino contro il Parella (1-3)

Tre punti sotto l’albero per la Canottieri Ongina, che festeggia al meglio l’arrivo del Natale grazie al bottino pieno conquistato sabato a Torino grazie al 3-1 contro il Parella nell’undicesima giornata d’andata del girone A di serie B maschile. In quello che era l’ultimo impegno targato 2022 prima della sosta, la squadra di Gabriele Bruni ha ingaggiato un estenuante duello con i giovani padroni di casa, rimontando il set iniziale di svantaggio (26-24) e correndo un brivido nel terzo (vinto 27-29). Top scorer giallonero, l’opposto Henry Miranda (22 punti), supportato nel trio laterale dal rientrante Riccardo Miglietta (19 punti) e da “Sasha” Chadtchyn (17). Il ritorno in campo di Miglietta è stato determinante, dando solidità in ricezione e risultando decisivo nel terzo set tra due set ball annullati in attacco e un ace.

In classifica, la Canottieri Ongina consolida il terzo posto, rimanendo sempre a -1 dal secondo (occupato dall’Alto Canavese) e a quattro lunghezze dall’Acqui capolista.

Per i gialloneri, il prossimo appuntamento sarà sabato 7 gennaio alle 18 a Monticelli contro lo Zephyr Mulattieri.

PARELLA TORINO-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(26-24, 21-25, 27-29, 20-25)

PARELLA TORINO: Cian 14, Carlevaris 2, D’Ambrosio 14, Piasso 6, Riccioni 8, Brugiafreddo 13, Fabbri (L), Becchio, Bristot 14, Tadiello (L), Sbarbori. N.e.: Prato, De Lucia. All.: Mollo

CANOTTIERI ONGINA: Marcoionni 6, Miranda 22, Miglietta 19, De Biasi B. 10, Ramberti 1, Chadtchyn 17, Rosati (L), Boschi, Paratici. N.e.: Zorzella, Ousse, Sala (L), De Biasi M.. All.: Bruni

Classifica

Negrini Cte Acqui 28, Alto Canavese 25, Canottieri Ongina 24, Pvl Cerealterra Ciriè 21, Mercatò Alba 20, Sant’Anna Tomcar, Parella Torino 19, Npsg La Spezia 18, Cus Genova, Novi, Zephyr Mulattieri, Colombo Volley Genova 11, Fenera Chieri 76 8, Fas Albisola 5.