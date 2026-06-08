Basket, Serie B – Marcello Ghizzinardi nuovo capo allenatore dell’Assigeco Piacenza

UCC Assigeco Piacenza è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo biennale, con opzione per la stagione 2028/2029, con Marcello Ghizzinardi, che assumerà l’incarico di capo allenatore della prima squadra.

Classe 1971 e originario di Codogno, Marcello Ghizzinardi muove i primi passi da allenatore proprio nelle fila dell’Assigeco, partendo dal settore giovanile fino a diventare capo allenatore della prima squadra nel dicembre 2002. La sua esperienza in UCC è ricca di soddisfazioni: nella stagione d’esordio conquista la Coppa Italia di Serie B2, mentre l’anno successivo, con il successo nello spareggio contro Senigallia, guida la squadra alla promozione in Serie B d’Eccellenza, contribuendo a consolidare il club ai vertici della categoria. Rimane in Assigeco fino a novembre 2006.

Dopo l’esperienza a Gragnano, siede per un biennio sulla panchina di Fidenza per poi approdare a Vado Ligure, con cui ottiene la promozione in Serie A Dilettanti (ex Serie B d’Eccellenza). Nel 2011/2012 è il vice allenatore di Fabio Corbani all’Unione Cestistica Piacentina in Legadue, prima di guidare per tre stagioni e mezzo l’Urania Milano in Serie B. Il triennio 2016-2019 lo vede al timone di Omegna, dove conquista due Coppe Italia di categoria e sfiora di un nulla in tutte le occasioni la promozione in Serie A2. L’avventura biennale a Jesi e l’annata 2021/2022 a Crema precedono il ritorno nelle Marche, dove è rimasto fino al termine dell’ultima stagione sportiva, raggiungendo in occasione del primo turno di play-in contro Piombino il prestigioso traguardo delle 200 panchine con il club arancioblu.

Allenatore di grande esperienza nella categoria, Marcello Ghizzinardi torna così nella società che lo ha visto crescere e affermarsi nel panorama cestistico nazionale, portando con sé competenze tecniche e un bagaglio umano notevole per dar vita a un nuovo corso biancorossoblu solido e ambizioso.

Franco Curioni, Presidente

“Alea iacta est. Ipso facto magna pars”.

Marcello Ghizzinardi, Capo Allenatore

“Ho sempre seguito con affetto tutte le mie ex squadre, ma l’Assigeco più di tutte ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. È la squadra della mia città e il legame non si è mai interrotto. Accettare questa proposta rappresenta per me una sfida affascinante: non considero questo ritorno la chiusura di un ciclo, ma l’inizio di un nuovo percorso con l’obiettivo di costruire insieme qualcosa di importante e tornare a essere protagonisti. Ho grande voglia di iniziare, c’è la giusta pressione e tanti stimoli per fare bene. L’ambizione è quella di disputare una stagione di alto livello e regalare diverse soddisfazioni alla società, ai tifosi e a tutto l’ambiente”.

Alessandro Pagani, direttore Sportivo

“Dopo la parentesi nell’ultima stagione di coach Lottici, la società era alla ricerca di un allenatore di assoluto livello per la Serie B, con esperienza, competenza e una forte identità. Abbiamo dedicato il mese di maggio a valutare con attenzione tutte le opportunità offerte dal mercato. Non nego, e non per vanto, il fatto che diversi allenatori si siano candidati alla nostra panchina, sintomo di grande credibilità nel nostro progetto.

Fin dai primi colloqui però, Marcello ci ha convinto sotto ogni aspetto. Personalmente sono molto felice di poter lavorare con lui, ho avuto modo di conoscerlo ai tempi dell’Urania Milano quando ero un giocatore under in Serie B, e del fatto che possa tornare in Assigeco dopo vent’anni, so quanto tenga a questa società e quanto sia motivato a fare bene nel territorio lodigiano-piacentino. Abbiamo già iniziato a lavorare insieme alla costruzione della squadra e nei prossimi giorni comunicheremo le prime conferme e i nuovi innesti in vista della prossima stagione. A Marcello auguro un buon lavoro, con la speranza di condividere un percorso ricco di soddisfazioni”.

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