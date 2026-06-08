Confapi Industria, Vincenzo Cerciello è il nuovo presidente: “Energia, credito, innovazione e mercati esteri le priorità” – AUDIO

È Vincenzo Cerciello il nuovo presidente di Confapi Industria Piacenza per il prossimo triennio 2026-2029. Raccoglie il testimone da Giangiacomo Ponginibbi, alla guida dell’associazione da sei anni. L’annuncio è stato dato nel corso della XXII Assemblea dei soci di Confapi Piacenza che si è svolta nella ex chiesa di Sant’Agostino.

“Raccolgo questo testimone con emozione e con piena consapevolezza di quello che ci attende – dichiara Cerciello nel suo discorso da neopresidente – è un momento che sento profondamente, perché conosco bene questa associazione, il lavoro che c’è dietro, le persone che la animano e il valore che rappresenta per centinaia di aziende che ogni giorno scelgono di investire, di rischiare, di crescere. Non mi presento come chi arriva dall’esterno. La mia azienda è associata a Confapi Industria Piacenza dal 2007 e negli ultimi due mandati ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di vicepresidente. Ho vissuto questa associazione dall’interno, ne conosco le potenzialità, le energie e anche le sfide. E proprio per questo so che non è il momento delle parole di circostanza”.

Chi è Vincenzo Cerciello

Vincenzo Cerciello, nato l’8 novembre 1975, è vicepresidente engineering del Gruppo Nordmeccanica S.p.A., storica azienda piacentina leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di impianti per l’imballaggio flessibile, della quale è anche membro del consiglio di amministrazione. Laureato in Ingegneria Meccanica, ha sviluppato all’interno del Gruppo Nordmeccanica un percorso professionale e manageriale fortemente orientato all’innovazione tecnologica, allo sviluppo del prodotto e all’apertura verso i mercati internazionali, contribuendo al rafforzamento competitivo dell’azienda e al consolidamento della sua presenza all’estero. È inoltre presidente di Nordmeccanica North America, con sede a Long Island, New York, e membro del consiglio della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Vicepresidente di Confapi Industria Piacenza dal 2020, ne assume la presidenza, mettendo a disposizione dell’associazione una consolidata esperienza manageriale, una visione orientata all’innovazione e una significativa esperienza nei mercati internazionali.

Tre priorità per una Confapi più vicina alle imprese

“Il mio mandato partirà da tre priorità – spiega il neopresidente – rendere i servizi associativi sempre più accessibili alle imprese, rafforzare la rappresentanza nei confronti delle istituzioni e accompagnare le aziende nelle grandi scelte che stanno cambiando il modo di fare impresa: energia, competenze, credito, innovazione e mercati esteri”.

“La mia esperienza mi ha portato a confrontarmi con realtà imprenditoriali molto diverse tra loro, in mercati e contesti differenti. E questo mi ha insegnato una cosa fondamentale: ogni impresa ha una storia, un valore, una dignità che merita di essere riconosciuta. L’azienda di servizi che risolve i problemi degli altri ogni giorno o la piccola realtà che innova in silenzio, senza che nessuno lo sappia o ancora l’impresa familiare che investe, assume, forma persone, tiene vivo un pezzo di territorio: sono loro il cuore pulsante di Piacenza produttiva”.

“Essere Presidente di Confapi Industria Piacenza significa essere al servizio di tutte le imprese, nessuna esclusa. Significa fare in modo che la formazione, i bandi, le opportunità sui mercati esteri, i fondi europei, gli strumenti per l’energia, il credito e l’innovazione non siano patrimonio di chi ha strutture dedicate, ma opportunità realmente accessibili a tutti. Significa che quando parliamo di crescita, non parliamo solo delle aziende più grandi o più strutturate. Parliamo di ogni impresa che vuole fare un passo avanti, indipendentemente dal punto in cui si trova nel proprio percorso”.

Internazionalizzazione e formazione come leva strategica

“In questa direzione rafforzeremo la Rete Ufficio Estero, mettendo a disposizione delle imprese competenze specializzate per affrontare ogni fase del percorso internazionale: ricerca di nuovi contatti, missioni commerciali, fiere di settore, digital marketing internazionale, consulenza doganale e legale, interpretariato – annuncia Cerciello – vogliamo che l’internazionalizzazione non sia uno strumento per pochi, ma una possibilità concreta per tutte le imprese che hanno ambizione, prodotto e coraggio. Continueremo a investire con convinzione anche sulla formazione, perché la competitività delle imprese passa dalle persone”.

“Le tecnologie cambiano, i mercati cambiano, le regole cambiano: ma senza competenze aggiornate nessuna transizione può diventare crescita reale. La formazione non è un adempimento, è una leva strategica. E Confapi, insieme a PMI In Forma, deve continuare a essere un punto di riferimento per accompagnare imprese e lavoratori in questo percorso”.

“Lo stesso vale per l’energia, per la finanza agevolata, per la sicurezza, per le relazioni industriali, per la digitalizzazione. Il nostro compito sarà trasformare la complessità in orientamento, le opportunità in strumenti utilizzabili, i bisogni delle imprese in azioni concrete. Un pensiero voglio rivolgerlo anche alle istituzioni presenti oggi in questa sala. Confapi Industria Piacenza vuole essere un interlocutore rispettoso, propositivo e diretto”.

“Le imprese di questo territorio investono, assumono, innovano ogni giorno. Meritano un contesto che le sostenga con la stessa energia con cui loro sostengono il territorio. Chiediamo ascolto, tempi prevedibili e attenzione alle condizioni concrete in cui le imprese operano ogni giorno. Da parte nostra troverete sempre disponibilità al confronto, spirito costruttivo e senso di responsabilità. Contiamo su di voi, come voi potete contare su di noi. Quello che mi aspetta non è un compito semplice. Ma guardo a questa responsabilità con entusiasmo, perché so di non essere solo”.

“So di poter contare su un consiglio direttivo di grande valore, su tutto il personale dell’associazione e su imprenditori come voi, che ogni giorno dimostrano cosa significa fare impresa con passione, competenza e responsabilità. A tutti voi chiedo partecipazione, confronto, idee, presenza. Un’associazione è forte quando non è soltanto una struttura che eroga servizi, ma un punto di riferimento che condivide con le imprese una visione, una responsabilità e un percorso comune. Confapi Industria Piacenza ha una storia importante. Oggi abbiamo il dovere di aprire una nuova fase, nel segno della continuità, ma anche con la determinazione di affrontare con coraggio ciò che cambia”.

Il grazie al presidente uscente Giangiacomo Ponginibbi

«Grazie, Giacomo». Così il neopresidente Cerciello si rivolge al suo predecessore. “Quello che hai costruito in questi sei anni parla da solo. Lasci un’associazione solida, credibile, radicata nel territorio, più forte di come l’hai trovata. A te va il mio rispetto e un ringraziamento sincero”.

Il bilancio di Giangiacomo Ponginibbi

Da parte sua Ponginibbi ha tracciato un bilancio del suo doppio mandato: «Sono stati sei anni intensi, ricchi di soddisfazioni – sottolinea – anni di incontri, di nuove aziende che hanno scelto di far parte di questa famiglia, di persone che hanno deciso di credere in questo progetto”.

“Certo, non sono mancate le sfide, ma è proprio nelle sfide che si misura il valore di un’associazione. Abbiamo attraversato la pandemia rimanendo uniti e presenti per ogni azienda associata. In uno dei momenti più difficili che il sistema produttivo italiano abbia mai vissuto, Confapi Industria Piacenza non si è mai fermata. Ha continuato a erogare servizi, a dare risposte, a stare vicina alle imprese anche quando incontrarsi era impossibile”.

“Abbiamo inaugurato la nuova sede di via Menicanti. Non è stato solo un cambio di indirizzo. È stato un segnale forte, visibile, concreto: un’associazione che cresce ha bisogno di una casa all’altezza. Spazi moderni, sale dedicate alla formazione, ambienti pensati per l’incontro e il confronto tra imprenditori. Una sede che oggi è un punto di riferimento reale per il territorio, aperta, accessibile, viva. Nel corso di questi anni abbiamo promosso sondaggi e indagini periodiche tra i nostri associati su temi come le aspettative delle imprese, le sfide del mercato del lavoro, la sostenibilità e il welfare. Non per accumulare dati, ma per trasformare l’ascolto in decisioni, e le decisioni in risposte concrete”.

“Ascoltare prima di agire è stato il metodo che ha guidato ogni nostra scelta. Abbiamo ampliato le categorie e i gruppi, dando voce a settori che meritavano una rappresentanza più strutturata: dall’edilizia alla grafica fino alla sanità. Ogni categoria è stata un investimento nella capacità dell’associazione di parlare davvero a tutti i suoi associati. Abbiamo rafforzato il dialogo con le istituzioni, con il mondo della scuola, con le università, convinti che il futuro delle imprese si costruisca anche al di fuori delle proprie aziende, nei luoghi dove si formano le competenze di domani. Abbiamo aderito al Protocollo di Legalità sottoscritto da Confapi nazionale con il Ministero dell’Interno, portandolo concretamente sul nostro territorio, perché chi fa impresa con passione e correttezza merita di operare in un contesto trasparente e tutelato”.

“Inoltre abbiamo potenziato lo Sportello Energia, offrendo alle imprese strumenti di monitoraggio dei mercati e condizioni contrattuali più vantaggiose attraverso il gruppo d’acquisto, in un periodo in cui il costo dell’energia è diventato una delle variabili più critiche per la competitività. Abbiamo avviato lo Sportello Estero, per supportare le imprese nello sviluppo commerciale sui mercati internazionali, con una squadra di professionisti dedicati e un servizio personalizzato per chi vuole crescere oltre confine. Abbiamo affrontato i temi della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza, della transizione energetica, argomenti che fino a pochi anni fa sembravano distanti dal mondo delle nostre imprese e che oggi ne sono parte integrante. E poi c’è la formazione”.

“PMI Informa, il nostro ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, ogni anno eroga oltre 200 corsi per più di 3.000 ore complessive, coinvolgendo oltre 2.000 partecipanti e centinaia di aziende. Confapi Industria Piacenza non ha mai smesso di guardare alla comunità che la circonda. Lo abbiamo dimostrato con donazioni concrete nei momenti di maggiore difficoltà, un segnale chiaro di chi siamo e in cosa crediamo: un’associazione di imprenditori che non si chiude nei propri interessi, ma si sente parte di una comunità più grande”.

Il nuovo consiglio direttivo

L’assemblea, presentata dal giornalista Michele Rancati e introdotta dai saluti dei rappresentanti istituzionali, ha offerto l’occasione di presentare anche il nuovo consiglio direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Il consiglio è composto attualmente da: Carlo Alberto Archilli di Provide Solution, Elena Bozzarelli di Life In, Cristiana Braghieri di Braghieri Plastic, Angelo Brigati di Elettron, Riccardo Camia di Camia Costruzioni, Gabriele Cogni di Mils Engineering, Riccardo Dodi di Tecnostamp, Pietro Ercini di Metronotte Piacenza, Gabriele Fermi di RMC, Daniela Fiorani di Il Sole, Roberto Gatti di Metalgrigliati, Andrea Gregori di Torello Trasporti, Corrado Marchetti di Coro Marketing, Gloria Mazzoni di Airbank, Marica Montanari di Sartoria Schiavi, Edoardo Pagani di Pagani Geotechnical Equipment, Armando Schiavi di Schiavi Inerti, Melissa Secchi di Centro Berni Odontoiatria E Medicina, Leonardo Soldati di Inox Food Technology e Lorenza Zanardi di Rajapack.

I revisori dei conti sono invece Andrea Musile, Francesco Perini e Danilo Ricardi.

Focus sulle PMI i vertici di Confapi e il ministro Tommaso Foti

“Le PMI tra territorio, rappresentanza e politiche nazionali” è il titolo della tavola rotonda che ha visto confrontarsi il neopresidente di Confapi Industria Piacenza Vincenzo Cerciello, il presidente nazionale di Confapi Cristian Camisa e il ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti.

Spazio alle premiazioni

L’Assemblea si è conclusa con le premiazioni di sette aziende e la consegna di un premio speciale che hanno visto intervenire oltre al presidente Cerciello e al suo predecessore Ponginibbi anche il direttore Andrea Paparo e la vicedirettrice Marika Lusardi. I premi sono andati a:

STE SRL per 40 anni di professionalità e innovazione nei servizi tecnici ed editoriali. Ritirano il premio Giovanni Groppi e Giancarlo Copes.

A.R.P.A. SRL – per 50 anni di professionalità e affidabilità nei servizi di trasporto. Ritira il premio Marco Ferrara.

CONSOFT SRL – per 50 anni di innovazione e sviluppo nelle soluzioni informatiche. Ritirano il premio Alberto Boledi, Angelo Resmini e Raffaele Boledi.

BRAMIERI GROUP S.P.A. – per 55 anni di innovazione e sviluppo nella movimentazione dei materiali. Ritirano il premio Gianfranco e Mattia Bramieri.

CASA DEL CUSCINETTO SRL – per 55 anni di competenza e affidabilità nelle soluzioni tecniche. Ritira il premio Guendalina Castignoli.

INDUSTRIA RACCORDERIE CORTEMAGGIORE SPA – per 55 anni di eccellenza e specializzazione nella produzione di raccorderia. Ritirano il premio Michelle Marenghi e Carlo Marchi.

POLIPLAST SRL – per la competenza e l’affidabilità nella fornitura di soluzioni in materie plastiche. Ritirano il premio Paolo e Filippo Fumi.

Infine un premio speciale è stato consegnato a GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA per la conquista della Cev Volleyball Cup 2026 e aver reso Piacenza protagonista sul palcoscenico europeo. Ritirano il premio Elisabetta Curti, Hristo Zlatanov e Giuseppe Bongiorni.

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