Approvazione del Bilancio 2025 della Cooperativa San Martino, il Presidente Mario Spezia: “La grande presenza di soci testimonia il buon lavoro fatto in 40 anni” – AUDIO

Una realtà che da 40 anni continua a crescere e che fa sentire i soci parte integrante del progetto. La Cooperativa San Martino ha riunito in assemblea al Palabanca di Piacenza centinaia di persone in occasione della presentazione del bilancio 2025. La Cooperativa ha chiuso l’esercizio nuovamente con numeri di rilievo, in particolare con un fatturato superiore ai 78 milioni di euro e una media di 1.645 dipendenti.

Il Presidente della Cooperativa San Martino Mario Spezia, ha sottolineato a Radio Sound l’importanza della numerosa presenza di soci alla recente assemblea dove si è approvato il bilancio 2025. Si tratta di un fatto importante, perché questo è il senso della vitalità della cooperativa. I soci, che partecipano attivamente e sono presenti nei momenti significativi della proiezione del bilancio, sono la testimonianza del fatto di come la cooperativa stia facendo bene. Lo dimostrano i dati di bilancio, ma anche in tutta la serie di attività che si stanno facendo e che ancora una volta danno la possibilità alla nostra realtà di dare le risposte attese dai soci e dalle loro famiglie.

I successi della cooperativa arrivano grazie a una comunità allargata di persone, quindi dalla capacità delle risorse umane di fare bene la propria parte, dando il proprio contributo e sentendosi protagonisti del lavoro svolto. Questo è quello che fanno le cooperative serie questo è quello che fa Cooperativa San Martino da 40 anni. Un periodo di tempo in cui è sempre rimasta la partita IVA uguale, significa che non ci sono stati problemi di nessun tipo, che la cooperativa ha proseguito negli anni pagando sempre gli stipendi, versando sempre IVA e contributi, pagando tutte le tasse che si devono pagare ed è riuscita a fare la propria parte all’interno del sistema.

Un 2026 speciale con il quarantennale della cooperativa

40 anni sono un traguardo incredibile per chi come noi poi li ha vissuti tutti. Inoltre sono importanti perché hanno dato la possibilità di mettere insieme persone piacentine e tutta una componente anche proveniente dall’estero. Si tratta di lavoratori cresciuti dentro la cooperativa e grazie a questo passaggio l’hanno fatta crescere.

Tanti giovani sono cresciuti con la cooperativa trovando poi il proprio posizionamento e ruolo. Il vantaggio delle cooperative – prosegue Mario Spezia – è che non c’è un padrone o qualcuno che comanda a prescindere, per cui dànno la possibilità di svilupparsi. Infatti tanti ragazzi, che abbiamo al nostro interno, hanno assunto ruoli importantissimi di grandissima rilevanza, proprio perché hanno potuto esprimere le proprie attitudini e capacità, dopo aver colto un’opportunità.

Il Presidente della Cooperativa San Martino ha spiegato quanto sia importante sentirsi parte di qualcosa nel mondo lavorativo, soprattutto in questo presente con il massiccio arrivo dei fondi di investimento. Anche per questo fatto nel futuro le cooperative assumeranno l’importante ruolo di valvola di sfogo delle persone che vogliono darsi un obiettivo lavorativo per loro e per le proprie famiglie.

Tra le principali novità approvate dai soci nell’ultimo incontro figura anche la fusione per incorporazione della cooperativa Ageste di Ferrara, realtà da circa 500 dipendenti e 18 milioni di euro di fatturato annuo. Un passaggio che rafforza ulteriormente la presenza della San Martino mantenendo nel Piacentino il proprio centro operativo e decisionale.

L’assemblea ha inoltre approfondito i temi della sostenibilità e del welfare

Noi abbiamo presentato quest’anno anche il primo bilancio di sostenibilità, che non siamo tenuti a presentare, ma l’abbiamo fatto perché oramai noi siamo dentro a questo tema. La cooperativa è parte della comunità nella quale vive, perché è un gruppo di persone che stanno insieme, quindi il welfare è un’attività quasi normale. Aiutarsi a vicenda e all’interno di una cooperativa diventa sinonimo di quotidianità. In particolare è un aspetto che stiamo cercando da tempo di far passare anche come mentalità.

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