Atletica – Piacenza, weekend da record ai regionali allievi tra titoli e standard per gli Italiani

Il Campus “Pino Dordoni” di Piacenza si è confermato terra di grandi prestazioni e di un’organizzazione impeccabile. Nelle giornate del 6 e 7 giugno, i volontari dell’Atletica Piacenza hanno messo in piedi una macchina perfetta per ospitare i Campionati Regionali Allievi, dove i padroni di casa sono stati capaci di strappare titoli, primati provinciali e pass per i Campionati Italiani.
Michele Boselli: Una Spallata da Record Provinciale
La copertina del weekend spetta di diritto a Michele Boselli. Nel lancio del giavellotto, l’atleta biancorosso ha scagliato l’attrezzo a 52,94 metri, una misura che gli è valsa non solo una splendida medaglia d’argento, ma soprattutto il nuovo record provinciale di categoria. Con questa prestazione, Boselli centra con autorità il minimo di partecipazione per i Campionati Italiani. Il risultato è il frutto dell’ottimo lavoro svolto con il tecnico Rinaldi, giovane eccellenza piacentina e già responsabile dei lanci per il team regionale dell’Emilia-Romagna.
Vittoria Gallazzi Regina delle Siepi e l’Argento di Boledi
Sulla scia dei successi nel mezzofondo, brilla Vittoria Gallazzi. Reduce da un prestigioso decimo posto ai campionati nazionali studenteschi, Vittoria ha confermato la sua crescita costante laureandosi Campionessa Regionale sui 2000 siepi. Il suo crono di 7’55″11(nuovo primato personale) la proietta a un passo dallo standard per gli italiani, a cui si aggiunge un solido quinto posto negli 800m (2’28″80).
Sempre nelle siepi, eccellente prestazione per Paolo Boledi, che si mette al collo un argento pesantissimo: il suo 6’21″98 vale infatti il pass diretto per i Campionati Italiani. Entrambi gli atleti sono seguiti da Edoardo Rossi, tecnico capace di plasmare un gruppo coeso e tecnicamente eccellente, in grado di esprimersi costantemente a livelli di vertice.
Pioggia di Medaglie e Primati Personali
Il resto della spedizione biancorossa non è stato da meno, dimostrando una profondità di squadra notevole:
- Lanci: Anna Gherardi conquista l’argento nel disco con il suo nuovo record personale di 29,55m.
- Salti: Grande prova di carattere per Valentino Palpi nel triplo; dopo una stagione difficile segnata dagli infortuni, agguanta il bronzo con il personale di 12,74m. Quarto posto per Davide Sella (12,59m) e quinto per Emma Bracchi con il personale di 9,24m.
- Ostacoli: Nicolò Losi sfiora il podio due volte con due quarti posti di spessore: 15″50 sui 110hs (personale) e 1’00″28 sui 400hs. Quinto posto e PB anche per Filippo Ceriati nei 110hs (15″99).
- Resistenza e Marcia: Irene Mazzolini chiude quarta nella 5km di marcia (33’30″83), mentre Beatrice Cotti firma una doppietta di quinti posti d’autore tra 1500m (5’40″97) e 3000m (12’31″63).
Un’Organizzazione d’Eccellenza
Oltre ai risultati agonistici, a vincere è stata la capacità gestionale dell’Atletica Piacenza. Grazie all’impegno instancabile dei volontari, il “Pino Dordoni” ha offerto agli atleti provenienti da tutta la regione le migliori condizioni possibili per gareggiare. Un successo corale che conferma la società piacentina non solo come fucina di talenti, ma come colonna portante dell’atletica leggera in Emilia-Romagna.