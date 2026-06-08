Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio conferma Giulia Gilioli

La Pallavolo San Giorgio Piacentino rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo della schiacciatrice Giulia Gilioli per la stagione 2026/2027.

Piacentina doc, nata il 7 settembre 2003, Gilioli ha mosso i primi passi nel River Volley. Nel 2019 si è trasferita al Volley Academy Piacenza, dove è rimasta fino al 2021, prima di approdare alla Pallavolo San Giorgio Piacentino in Serie B2. In cinque stagioni con la maglia giallobiancoblù ha conquistato un playoff promozione, una promozione in Serie B1 e due salvezze, l’ultima delle quali ottenuta con due giornate di anticipo.

«Giulia è un’altra delle conferme che ritengo assolutamente doverose e scontate – commenta coach Matteo Capra –. Se dovessi indicare alle più giovani un esempio di come si vive la palestra e si affronta una stagione con serietà e professionalità, parlerei sicuramente di lei. A tutto questo aggiunge un’ecletticità unica che, in questi anni in Serie B, si è rivelata per noi estremamente preziosa».

La conferma di Giulia Gilioli si aggiunge a quella di Chiara They, mentre l’alzatrice Benedetta Giordano rappresenta il primo volto nuovo in vista del prossimo campionato di Serie B1, il terzo consecutivo per la formazione piacentina.

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