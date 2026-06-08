Volley – Il bronzo regionale in under 13 chiude la grande stagione sportiva della Volley Academy Piacenza

Ultimo appuntamento di stagione, ultimo risultato portato a casa dalla Volley Academy Piacenza con l’under 13 Laminati Cavanna: la squadra dei coach Mazza e Gandolfi a Rimini, nelle final four regionali di categoria, chiude la stagione salendo sul podio e posizionandosi così come terza forza in Emilia Romagna.

Un’annata piuttosto importante per la squadra della Academy capace di non concedere nemmeno un set alle avversarie nella fase provinciale con il titolo di campione territoriale e diverse interpreti scese in campo anche nel contesto delle finali regionali e nazionali under 14.

A Rimini si ritrovano le migliori quattro formazioni under 13 della regione con VAP ad affrontare nella prima semifinale di giornata il BVolley Romagna: una partita piuttosto intensa con la Laminati Cavanna che prova a riaprirla con un grande terzo parziale subendo però il ritorno delle avversarie. Nella finale per il terzo posto del pomeriggio la Academy mostra un altro piglio riuscendo a superare lo svantaggio iniziale e riuscendo così a salire sul podio regionale dopo l’argento della passata stagione.

Spiega coach Simone Mazza

«Nella gara della mattina abbiamo risentito dell’emozione della semifinale e non abbiamo espresso il nostro miglior gioco facendo parecchi errori: le avversarie sono state brave ad approfittarne portando a casa la partita. Nella partita del pomeriggio siamo scesi in campo meglio rispetto al mattino portando a casa un buonissimo terzo posto regionale vincendo con Reggio Emilia. È la degna conclusione di un anno positivo per tutti: a quest’età serve anche saper perdere e capire che possono esserci avversari capaci di approfittare dei momenti difficili».

LAMINATI CAVANNA VAP: Benelli, Brena, Gariano, Gurau, Janevijevic, La Malfa, Labati, Lazzari, Stoichova, Vanicelli, Veschi, Zanasi, Zeza. All. Mazza-Gandolfi

SEMIFINALE

BVOLLEY ROMAGNA-LAMINATI CAVANNA VAP 3-1 (25-19; 25-22; 13-25; 25-19)

FINALE TERZO-QUARTO POSTO

R-EVOLUTION CVR/L’ARENA-LAMINATI CAVANNA VAP 1-2 (25-17; 16-25; 13-15)

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