Serie C – Emanuele Maioli è il nuovo head coach del Piacenza Basket Club

Il Piacenza Basket Club è lieto di annunciare l’accordo con Emanuele Maioli che andrà a ricoprire il ruolo di Head Coach della prima squadra per la stagione 2026/2027 nel campionato di Serie C.

Classe 1982, inizia ad allenare già giovanissimo nel 2010, nella sua città natale, Crema, come assistente allenatore della prima squadra, per poi passare nel 2014 al settore giovanile ACB Basket Crema 2010.

Nel 2016 arriva l’esordio come capo allenatore sulla panchina di Romano Lombardo Basket (Serie C Gold Lombardia) dove resta per 6 stagioni centrando sempre i playoff.

Dopo una parentesi nel 2023/2024 in DR2 a Offanengo, passa al River Basket Orzinuovi con cui sfiora la promozione dalla DR1 alla Serie C nella passata stagione.

Queste le prime parole di coach Maioli

“Arrivare nel progetto Piacenza Basket Club è per me motivo di grande entusiasmo. Avere la possibilità di affrontare un campionato di alto valore tecnico e per me nuovo come la Serie C emiliana la reputo una bellissima sfida. Ringrazio la società di Piacenza per avermi scelto e per aver riposto la propria fiducia in me. Questo mi rende molto orgoglioso e volenteroso di ripagare sul campo la stima riposta nei miei confronti”.

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