Rugby – I primi Lyons firmati Tino Paoletti attendono il Valorugby Emilia

Anno nuovo, Lyons nuovi: Il 2026 si apre con una sfida casalinga e un’importante novità al timone per i bianconeri, che accolgono la bandiera Tino Paoletti come nuovo Capo Allenatore dopo l’avvicendamento con Kingi Matenga.

L’ex pilone azzurro, che ha legato il finale della sua carriera da giocatore a Piacenza collezionando 74 presenze in maglia Lyons ha ottenuto l’incarico dopo anni di apprendistato come tecnico delle giovanili, della cadetta e assistente della prima squadra, ed è garanzia di passione, energia ed entusiasmo per affrontare il prosieguo della stagione.

L’inizio è subito da brividi, con una delle big del campionato che farà capolino al Beltrametti: il Valorugby Emilia di Marcello Violi ha terminato la prima fase di stagione al terzo posto, ma distante solo due punti dalla vetta e con solo una sconfitta all’attivo. Una vera corazzata che vuole riprendere la sua marcia potendo contare sul miglior attacco e la miglior difesa della Soladria Serie A Elite per punti segnati e subiti.

Nelle parole di Coach Paoletti c’è tutta l’emozione dell’esordio

“Dentro di me c’è davvero un grande miscuglio di emozioni che raramente ho provato: sarà una grande sfida e poter esordire in questo ruolo davanti al nostro pubblico sarà per me davvero impattante. Da parte mia c’è grande curiosità per vedere se i ragazzi hanno già recepito i cambiamenti che vogliamo impostare nel prosieguo della stagione.

Abbiamo lavorato duramente in queste settimane per dare nuovo impulso al nostro gioco e spero di vedere un giusto atteggiamento e voglia di fare la nostra partita da parte dei ragazzi. Ovviamente la sfida è difficile, conosciamo tutti la forza di Reggio e per noi l’obiettivo dovrà essere quello di pensare a noi stessi e dare il meglio.”

Tutto pronto, dunque, per la sfida della 7° giornata di Soladria Serie A Elite in programma sabato 10 gennaio al Beltrametti, dove i Leoni scenderanno in campo per sfidare il forte Valorugby Emilia. Calcio d’inizio fissato per le ore 14.00, la partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming Tre Rugby Channel.

Per la sua Prima da Capo Allenatore, Tino Paoletti si affida alla regia di Matias Camero, e riabbraccia gli infortunati Cutler e Scatigna in mischia. Torna a vestire la maglia numero 12 Rodina, che affiancherà Nalaga tra i centri. In tutto, saranno 8 i titolari piacentini, a cui in panchina si aggiungono Salerno, Baas e Russo.

