Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio attende il Volley Garlasco 

Dopo il successo a Rubiera, il primo in trasferta, la Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra ritorna tra le mura amiche del palasport di viale Repubblica.

La vittoria nel reggiano contro la Giusto Spirito al tiebreak ha ridato fiducia alla squadra, oltre che ha accorciato la classifica nei confronti delle dirette avversarie per la salvezza. Nella prossima giornata le giallobiancoblù incroceranno la strada del Volley Garlasco, formazione lombarda della provincia di Pavia, seconda in classifica.

Le parole di coach Matteo Capra

“Credo che Garlasco sia la squadra più attrezzata per il successo nel campionato ed il cambio di categoria. Il calendario purtroppo non ci ha agevolato ed è estremamente sbilanciato a favore delle partite in casa. Abbiamo affrontato solo due partite in trasferta ed in casa abbiamo già incontrato parecchie corazzate. Questo non deve farci perdere di vista che l’obiettivo rimane sempre la prestazione come è avvenuto a Rubiera, consapevoli del fatto che la strada intrapresa è quella giusta e vedremo come saremo messi tra qualche settimana. Le ragazze stanno lavorando sempre molto bene e questo è ciò che conta. Personalmente spero di vedere il palazzetto pieno per dimostrare che l’ultima prestazione in casa è stata solo un incidente”.

Confermata in gran parte l’ossatura della squadra che ha raggiunto i playoff lo scorso campionato con le conferme della regista Beatrice Giroldi, della centrale Beatrice Badini e della schiacciatrice Laura Baggi, ex azzurrina, Campionessa del Mondo nel 2011 Juniores, un passato in gioventù a Crema e protagonista della promozione in A2 della Properzi Lodi nel 2017, si sono aggiunte l’opposta Sonia Ratti, ex Lecco e Brescia, la centrale Fabiana Antignano da Melendugno (A2) ed il libero Giulia Favero. Altro elemento di spicco del roster pavese è la schiacciatrice Matilde Gallina.

Primo incontro della storia tra Pallavolo San Giorgio Piacentino e Volley Garlasco. Non ci sono ex di turno mentre una curiosità lega la schiacciatrice giallobiancoblù Aurora Zorzetto e l’opposta neroverde Sonia Ratti che sono state compagne di squadra per una stagione in A2 a Brescia nel 2022/2023.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 15 punti; Volley Garlasco, Ripalta Cremasca 14; Volley Modena 12; Passione Valdarno, Rubiera 10; Moma Anderlini 9; V.P. Volley, Montesport, Osgb Campagnola, Crema, Bsc Sassuolo 6; Ambra Cavallini 5; Pallavolo San Giorgio 4.