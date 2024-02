Volley – Gas Sales Piacenza: mercoledì per l’ottava giornata di ritorno in campo a Verona

Impegno infrasettimanale di campionato e Gas Sales Piacenza, per l’ottava giornata di ritorno, mercoledì 14 febbraio (ore 20.30) sarà impegnata a Verona dove affronterà Rana Verona.

Le statistiche

Sfida numero 14 quella in arrivo contro la formazione veneta. Sono 13 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto e Del Monte Coppa Italia SuperLega. Il bilancio è di 10 successi per i biancorossi, mentre in 3 occasioni è stato il sestetto scaligero a esultare. In questa stagione la gara di andata è stata vinta da Gas Sales Piacenza per 3-0 (27-25, 25-23, 25-20).

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla prima giornata di andata della scorsa stagione quando, al PalabancaSport, Verona si impose al tie break (20-25, 25-23, 25-23, 20-25, 22-24) e la partita registrò 232 punti globali. Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla sempre della scorsa stagione: Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega il secondo parziale andò ai veneti davanti al pubblico amico per 33-31, ma poi fu Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a imporsi al tie break e accedere alla Final Four della manifestazione.

Il parziale più agevole con Verona (25-11), Gas Sales Piacenza lo ha conquistato al PalabancaSport nella stagione 2021-2022 nella semifinale dei Play Off 5° Posto.

Continua, intanto, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di campionato con Taranto di sabato 17 febbraio (ore 18.00) e di Champions League di mercoledì 21 febbraio (ore 20.30) con la squadra polacca dello Jastrzebski Wegiel dove la squadra si chiamerà Gas Sales Daiko Piacenza. La partita con la squadra polacca è compresa nell’abbonamento All Inclusive. La gara con Taranto è valida per la nona giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem banca mentre la gara con i polacchi dello Jastrzebski Wegiel è l’andata dei Quarti di Finale di Champions League.

