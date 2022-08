Volley – Sulla panchina del Busa Trasporti MioVolley in serie C siederà coach Luca Cinelli

Il Busa Trasporti MioVolley affida la panchina a coach Luca Cinelli: sarà l’allenatore campano a guidare la formazione in serie C dopo il buon piazzamento della passata stagione sotto la gestione di Flavio Anni.

Luca Cinelli, che resta responsabile tecnico del settore promozionale del Consorzio MioVolley (ruolo che ricopre dallo scorso campionato), guiderà una squadra in parte rinnovata che sta procedendo ad incastrare gli ultimi tasselli prima dell’inizio della preparazione.

«Ho accettato l’incarico perché sin da subito ho capito fosse un processo stimolante per il mio modo di fare pallavolo. L’obiettivo principe del progetto consolida i punti fondamentali del Consorzio: sviluppare e migliorare gli aspetti tecnici delle atlete che ne fanno parte è senza ombra di dubbio la nostra missione principale. Se io e i miei collaboratori riusciremo a cogliere il massimo dalle nostre giovani atlete allora fisseremo anche qualche obiettivo particolare, per adesso con umiltà preferisco procedere con cautela dando priorità alla fusione di un gruppo che possa, divertendosi, dare il massimo in allenamento e in partita».