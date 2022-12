Volley, Superlega – Al Palabanca torna il “Teddy Bear” e a volare in campo sono i peluche

Dopo il grande successo della prima edizione del “Teddy Bear”, quando centinaia di peluche sono piovuti dagli spalti del PalabancaSport, il 26 dicembre in occasione della partita con Valsa Group Modena, gli orsetti torneranno a volare verso il campo.Un evento benefico, ogni peluche sarà poi consegnato alla Casa del Fanciullo e per la perfetta riuscita dell’iniziativa sarà fondamentale la collaborazione e il supporto di tutto il pubblico.

Quello che viene chiesto al pubblico è portare un peluche, nuovo o usato, purchè sia in ottime condizioni, fargli fare un giro in lavatrice per fargli iniziare una nuova vita e portarlo con se in occasione della partita del 26 dicembre al PalabancaSport.

Tra il secondo e il terzo set, lo speaker annuncerà il momento del lancio e gli orsetti torneranno a volare verso il campo. Verranno raccolti e quindi consegnati alla Casa del Fanciullo.

Le condizioni di Lucarelli

Gas Sales Piacenza informa che l’atleta Ricardo Lucarelli Santos De Souza nella giornata odierna è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici strumentali che hanno escluso qualsiasi tipo di frattura al dito medio della mano destra.

Il giocatore è stato vittima di un infortunio nel corso del terzo set della gara con Verona. Ulteriori accertamenti verranno eseguiti nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero.

La società biancorossa consegna materiale tecnico alla Diocesi di Kabinda in Congo

Palloni, maglie, reti ed altro materiale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in partenza per la Repubblica Democratica del Congo. La società della presidente Elisabetta Curti ha consegnato a Don Ilungambayo Jean de Diev, che da quindici anni è sacerdote a Muradolo, palloni, maglie, reti ed altra attrezzatura destinate alla Diocesi di Kabinda nella Provincia di Lomami, sede di una Chiesa cattolica nella Repubblica Democratica del Congo, dove da fine di gennaio prossimo il sacerdote si trasferirà definitivamente.

Da quindici anni Don Ilungambayo è nella chiesa di Muradolo, comunità che saluterà il prossimo 15 gennaio, e farà ritorno nella Repubblica Democratica del Congo per portare nella comunità congolese l’esperienza accumulata in questa sua permanenza in Italia.

Grande appassionato e allenatore di pallavolo il Don vuole iniziare a fare tra i ragazzi della Diocesi di Kabinda qualcosa proprio nel campo della pallavolo e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha risposto presente alla richiesta che gli è pervenuta attraverso un tifoso biancorosso sempre presente sugli spalti del PalabancaSport.