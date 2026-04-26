Casa occupata a Vigolo Marchese, tre cittadini albanesi denunciati dai carabinieri

Dal controllo su un appartamento conteso alla scoperta di due stranieri irregolari: il terzo connazionale, inquilino moroso, segnalato per invasione di terreni o edifici.

Un intervento mirato dei carabinieri della Stazione di Castell’Arquato ha fatto emergere una vicenda che intreccia occupazione di immobile, morosità e irregolarità sul territorio nazionale. Tre cittadini albanesi sono stati denunciati a vario titolo al termine degli accertamenti svolti dai militari dell’Arma.

La querela del proprietario

L’attività è nata dalla denuncia-querela presentata dal proprietario di un’abitazione situata nella frazione Vigolo Marchese, che aveva segnalato una presunta occupazione dell’immobile. Nel pomeriggio del 20 aprile 2026, una pattuglia della Stazione di Castell’Arquato si è recata sul posto per verificare la situazione. Una volta raggiunto il terzo piano dello stabile, i militari hanno trovato all’interno dell’appartamento due cittadini albanesi, un uomo di 25 anni e una donna di 33 anni.

Quest’ultima, l’unica in grado di comprendere parzialmente la lingua italiana, ha riferito che entrambi erano ospiti di un connazionale, indicato come attuale locatario dell’abitazione ma non presente al momento del controllo. Secondo quanto emerso, i due si trovavano nell’alloggio da circa due mesi. Gli accertamenti dei carabinieri non si sono fermati al semplice sopralluogo. I militari hanno verificato i documenti esibiti, consultato le banche dati e ricostruito la posizione dei presenti.

Gli approfondimenti

Dagli approfondimenti è emerso che l’uomo era già stato respinto alla frontiera in due precedenti occasioni, ad Ancona e a Milano Malpensa, mentre la donna si era trattenuta sul territorio nazionale oltre il periodo consentito per turismo. Per una identificazione completa, i due sono stati accompagnati presso la Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda, dove sono stati sottoposti ai rilievi foto-dattiloscopici.

Al termine degli accertamenti, entrambi sono risultati privi di regolare permesso di soggiorno. Ai due cittadini albanesi gli sono stati ritirati i passaporti e sono stati quindi denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Successivamente accompagnati e messi a disposizione della Questura di Piacenza – Ufficio Immigrazione, in vista dell’avvio delle procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

Denunciato anche il terzo connazionale, indicato come locatario dell’appartamento. Nei suoi confronti è stata ipotizzata la violazione relativa all’invasione di terreni o edifici, in relazione alla permanenza nell’immobile nonostante la condizione di inquilino moroso e alla querela presentata dal proprietario.

L’intervento mette in evidenza il lavoro meticoloso svolto dai carabinieri di Castell’Arquato: dalla verifica della denuncia al controllo dell’immobile, dall’identificazione dei soggetti presenti agli accertamenti in banca dati, fino ai rilievi tecnici e al coinvolgimento dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza.

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