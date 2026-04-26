Serie B – Piacenza batte anche Brescia e mantiene il comando della classifica

Il Piacenza Baseball mette in castigo anche Brescia e con due vittorie mantiene l’imbattibilità che gli consente di confermare anche il primato in solitaria. I biancorossi dilagano in gara1 (11-0 al 7°) mentre in gara2 prevalgono in rimonta di misura (4-3).
Gara 1
La cronaca del match mattutino parla solo biancorosso. La superiorità dei padroni di casa è schiacciante, col miglior Faini sul mound ed un attacco che semina battute valide in ogni angolo del campo. Già al terzo inning, sul 6-0, c’è odore di manifesta superiorità che puntualmente si materializza al settimo con gli undici punti di scarto.
Faini lavora con padronanza e lo fa anche negli unici due momenti complicati: al 3° quando ha due uomini in base e risolve con un strike-out ed al 5° quando risponde ad un triplo con altri due out al piatto. La rimanenza sono 4 isolati singoli bresciani contro un pesante carico di 14 valide piacentine. In una partita dove c’è gloria per tutti a spiccare sono il triplo di Julio Perez ed i doppi di Hernandez, Penaloza, Cetti, Josè Perez, D’Auria e Calderon.
Gara 2
I due punti al primo inning (triplo di Hernandez, singolo di Penaloza, doppio di Cetti e fly di sacrificio di Pancini) sembrano spianare la strada ad un altro exploit ed invece rappresentano il modesto bottino col quale la squadra di D’Auria è costretta ad inseguire gli ospiti che dal canto loro prima accorciano al 2° e poi sorpassano al 4° (3-2). Acevedo serve qualche base di troppo e Brescia prende coraggio tenendo il De Benedetti sulle spine.
Un pò di ossigeno lo porta il rilievo Solano i cui lanci tengono a bada le mazze bresciane in attesa della zampata biancorossa che arriva al sesto attacco con i due arrivi a casa base per il controsorpasso. Al singolo di Hernandez e Julio Perez fanno seguito due clamorose incertezze degli esterni lombardi che di fatto servono la vittoria su di un piatto d’argento.
Resto solo da difendere il risicato vantaggio e la difesa del Piacenza lo fa con puntualità e freddezza facendosi apprezzare per alcune giocate raffinate. Pur in maniera diversa rispetto al mattino arriva così la seconda vittoria per un Piacenza che sta crescendo e sembra non voler mollare il gradino più alto della classifica.