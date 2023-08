West Nile Virus, a Piacenza otto pazienti ricoverati in ospedale: due sono in terapia intensiva

Otto casi di virus West Nile nel Piacentino. Lo rileva l’Istituto superiore di sanità nell’ultimo bollettino sulla diffusione della malattia infettiva: a livello locale quattro persone sono ricoverate in ospedale, di cui due in terapia intensiva.

Uno dei pazienti rientra nella fascia 45-64 anni, due nella fascia 65-74 anni, cinque infine sono over 75. La nostra è una delle province che conta il maggior numero di casi: l’unica altra provincia a contare otto casi è Torino. Seguono Cremona e Bologna con cinque pazienti.

Il bollettino del 17 agosto

Salgono a 94, in Italia, i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo dall’inizio di maggio (55 nel precedente bollettino); di questi 52 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (9 Piemonte, 12 Lombardia, 6 Veneto, 23 Emilia-Romagna, 1 Puglia) 1 caso importato dall’Ungheria, 26 casi identificati in donatori di sangue (4 Piemonte, 17 Lombardia, 1 Veneto, 4 Emilia-Romagna), 16 casi di febbre (2 Piemonte, 5 Lombardia, 7 Veneto, 1 Emilia Romagna, 1 Sardegna). Tra i casi confermati, si contano inoltre 3 decessi (2 Lombardia, 1 Emilia Romagna). I

Il primo caso umano di infezione da WNV della stagione è stato segnalato dall’Emilia Romagna nel mese di luglio nella provincia di Parma. Nello stesso periodo è stato segnalato 1 caso di Usutu virus in Piemonte (Novara). Salgono a 41 le Province con dimostrata circolazione di WNV appartenenti a 8 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Sardegna.