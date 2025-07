Prestigioso riconoscimento: il progetto Bottega XNL-Fare Teatro si aggiudica il Premio Radicondoli per il Teatro

Il progetto Bottega XNL-Fare Teatro è stato insignito del Premio Radicondoli per il Teatro, che viene assegnato alle iniziative che abbiano saputo dare “positivo impulso al teatro, alla cultura teatrale”.

A ricevere il premio, in particolare, è stata la sua ideatrice e direttrice artistica Paola Pedrazzini, nel corso di una partecipata cerimonia che si è svolta venerdì scorso a Palazzo Bizzarrini di Radicondoli, il bel centro toscano in provincia di Siena, nell’ambito dell’omonimo festival diretti da Massimo Luconi.

Giunto alla sua XVI edizione e organizzato dal Festival di Radicondoli insieme al Comune e a Radicondoli Arte, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, il premio Radicondoli è un riconoscimento che nasce dal mondo del teatro, particolarmente apprezzato dagli addetti ai lavori. Ogni anno viene assegnato sia a un Maestro sia a un progetto significativo nel panorama del teatro contemporaneo, da una giuria di critici che, per il 2025, era formata da Sandro Avanzo, Rossella Battisti, Claudia Cannella, Enrico Marcotti, Valeria Ottolenghi ed Elena Lamberti.

Al fianco di Paola Pedrazzini, a ricevere quest’anno il Premio Radicondoli, il Maestro Danio Manfredini, attore, cantante, regista fra i più stimati del panorama teatrale italiano.

«Nato come uno dei progetti di punta del Centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano, nell’ottica di investire sui giovani e sulla loro formazione umana e professionale anche nel settore delle arti, il progetto Bottega XNL è ed è stato per il nostro ente una scommessa sui cui abbiamo investito con convinzione – sottolinea il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, siamo perciò particolarmente orgogliosi di questo premio, che rappresenta una conferma del valore dell’iniziativa e un riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto dalla direttrice Paola Pedrazzini, a cui vanno le nostre congratulazioni».

«Sono emozionata e molto felice per questo riconoscimento – ha detto al momento della premiazione Paola Pedrazzini ideatrice e direttrice artistica del progetto Bottega XNL-Fare Teatro – oltre alla giuria del premio Radicondoli, desidero ringraziare di cuore la Fondazione di Piacenza e Vigevano e nello specifico il presidente Roberto Reggi e il vicepresidente Mario Magnelli per aver creduto con lungimiranza ed entusiasmo al progetto dall’inizio e avergli dato vita; desidero ringraziare i tre meravigliosi Maestri che hanno dato corpo al progetto declinandolo, ciascuno con la sua specifica linea artistica e pedagogica: grazie a Marco Baliani che ha accolto il mio invito e si è messo in gioco quando il progetto era ancora solo su carta, dandomi fiducia; grazie a Fausto Russo Alesi per aver raccolto il testimone di Baliani e portato la sua profondità e sensibilità nel progetto; grazie a Leonardo Lidi per il gioioso entusiasmo con cui ha affrontato questo quarto anno di Bottega XNL-Fare Teatro!; desidero infine ringraziare i giovani attori e attrici allievi e allieve che hanno partecipato a questa avventura di alta formazione-produzione e fruizione artistica con i loro sogni e il loro talento!».

Avviato nel 2022 e giunto quest’anno alla sua quarta edizione, Bottega XNL-Fare Teatro è una palestra di formazione, alta e professionalizzante, per giovani attori e attrici che hanno avuto modo di lavorare concretamente su alcuni dei maggiori capolavori del teatro classico sotto la guida esperta di grandi Maestri, secondo il modello ispiratore delle botteghe rinascimentali. Dalle prime due edizioni, condotte da Marco Baliani, hanno così preso vita le tragedie di Sofocle Antigone (2022) ed Edipo Re (2023). Sotto la direzione di Fausto Russo Alesi, nel 2024, l’Ifigenia in Aulide di Euripide, mentre quest’anno, con il testimone di Maestro passato nelle mani di Leonardo Lidi, i 15 giovani attori e attrici selezionati hanno lavorato sul testo di Baccanti di Euripide. Per tutti gli spettacoli la fase di formazione degli allievi e di produzione dell’opera teatrale si è svolta a Piacenza, a XNL, mentre la fase di fruizione artistica, ovvero la presentazione in prima nazionale è avvenuta nell’ambito del Festival di Teatro Antico di Veleia.

Durante la consegna del premio, per mano del presidente di Radicondoli Arte Marco Rossi, la giuria si è soffermata sulla qualità del progetto Bottega, sull’ottima reputazione che si è conquistato in pochi anni dalla sua attivazione e, sopra tutto, ha celebrato il cammino professionale e artistico della sua direttrice Paola Pedrazzini, ricostruendone i passaggi principali a partire dai primi passi mossi a Fiorenzuola, animando la stagione teatrale del capoluogo della Valdarda. Sono stati quindi ricordate le direzioni artistiche di Monza, del Festival del Teatro Antico di Veleia, di Pulcheria, la pluriennale collaborazione con Marco Bellocchio a Bobbio e i grandi successi di pubblico e di critica riscossi dalle iniziative che ha finora diretto.

Il nome del progetto Bottega XNL e della sua direttrice artistica Paola Pedrazzini, si aggiungono dunque all’albo d’oro dei vincitori in cui, nelle passate edizioni, sono entrati i nomi prestigiosi dei Maestri Antonio Latella, Serena Sinigaglia, Maria Consagra, Claudio Morganti, Peter Stein, Fausto Malcovati e, fra i progetti, “NeXtwork” (premio a Luca Ricci e Teatro dell’Orologio), “Aldo Morto” (premio a Daniele Timpano e Teatro dell’Orologio), “La Corte Ospitale” di Rubiera, Rai5.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy