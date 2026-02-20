10eLotto, la fortuna bacia Fiorenzuola: vinti 30 mila euro

Lotto, tripletta da oltre 33mila euro in Emilia-Romagna
Festeggia l’Emilia-Romagna con il Lotto. Come riporta Agipronews, tripletta da oltre 33mila euro nell’ultima estrazione di giovedì 19 febbraio: un terno e tre ambi sulla ruota di Genova portano a una vincita da oltre 14mila euro in un punto vendita di Via Panfilia a Ravenna. A questi si aggiungono due colpi da oltre 9mila euro l’uno a Castelvetro di Modena (MO), in Piazza della Repubblica, e Gaggio Montano (BO) in Via Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,3 milioni di euro, per un totale di 213,7 milioni da inizio anno.
10eLotto: a Fiorenzuola d’Arda (PC) vinti 30mila euro
Il 10eLotto premia l’Emilia Romagna. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 19 febbraio in Piazza Marsala a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, sono stati vinti 30mila euro grazie ad un “8” Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 584,9 milioni da inizio anno.