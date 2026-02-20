Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio in casa della capolista Olimpia Teodora

I tre punti conquistati contro Montesport hanno dato un grande respiro alla classifica alla formazione di coach Matteo Capra, che ha raggiunto la settima posizione grazie a una serie di quattro risultati utili consecutivi: tre vittorie e una sola sconfitta, maturata al tie-break.
Un risultato importante che ha generato entusiasmo tra le fila giallobiancoblù in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato 21 febbraio contro l’Olimpia Teodora Ravenna, prima in classifica. Capolista del girone B e qualificata per le finali di Coppa Italia che organizzerà nel weekend pasquale di aprile, la formazione romagnola nell’ultima giornata è stata sconfitta per 3-0 dalla Moma Anderlini. Contro They e compagne cercherà il pronto riscatto per proseguire la corsa promozione verso la nuova categoria di A3.
La Teodora Ravenna, società che ha scritto pagine di storia della pallavolo nazionale, ha conquistato 11 scudetti consecutivi dal 1980 al 1991, due Coppe dei Campioni (1988 e 1991) e numerosi altri titoli nazionali. Tra salite e discese, in quasi sessant’anni di attività, nel 2021 ha rinunciato alla A2 per ripartire dalla B1; nell’ultima stagione ha chiuso al quinto posto, sfiorando i play-off promozione.
All’andata, giocata a San Giorgio, l’Olimpia Teodora si è imposta per 3-1. L’incontro si disputerà al PalaCosta, in piazza Caduti del Lavoro 1 a Ravenna, alle ore 17. A dirigere la gara saranno Gianluca Re (sezione di Modena) e Andrea Gardenghi (sezione Fipav di Bologna).
Classifica
Ravenna 38 (13-2); Valdarno 35 (11-4); Ripalta Cremasca 34 (12-3); Osgb Campagnola 33 (11-4); Bologna 27 (10-5); Fantini Folcieri Ostiano 26 (8-7); Pall. San Giorgio 19 (7-8); Centro Volley Reggiano 19 (6-9); Montesport 18 (7-8); Riccione 16 (5-10); Forlì 16 (5-10); Moma Anderlini 13 (4-11); Cesena 11 (3-11); Pall. Scandicci 7 (2-12).