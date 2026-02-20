Fiorenzuola-Pontenurese: un derby e scontro diretto da vincere per i rossoneri

Segui Fiorenzuola-Pontenurese LIVE, domenica dalle 14:30, con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!
Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, al Velodromo Pavesi, la Pontenurese: derby valevole per la 25esima giornata del girone A in Eccellenza.
Scontro diretto importantissimo per il Fiorenzuola
I rossoneri sono una delle squadre più in forma del girone; l’ultima vittoria sul campo dell’Arcetana è stata la quarta consecutiva per il Fiorenzuola che non vuole arrestare la corsa alla vetta della classifica.
Per mantenersi in scia del Nibbiano serve vincere questo derby che è, a tutti gli effetti, uno scontro diretto.
Pontenurese favola dell’Eccellenza
Se i ragazzi di mister Araldi sono in forma, lo stesso si può dire della Pontenurese di mister Rizzelli. Gli ospiti, da neopromossi, sono la vera e propria favola di questa stagione: 52 punti e terzo posto in classifica, testimonianza di un campionato veramente straordinario e tutt’altro che aspettato. La Pontenurese vuole anche vendicare il risultato dell’andata, quando il Fiorenzuola si impose per 0-2 grazie alle reti di Antenucci e Parisi.